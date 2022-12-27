第一次縣務會議 苗栗縣長鍾東錦指示邀請鄉鎮市長分區列席

苗栗縣長鍾東錦上任後，今天在縣府主持第一次縣務會議，他指示縣府民政處，將來邀請18鄉鎮市長，每個月3周分區列席縣務會議，增進互動並建立溝通的平台。

今天縣務會議，鍾東錦指示，為增進與各鄉鎮市之互動，加強橫向溝通，了解地方需求，做好縣政，請民政處自明年元月起，分區邀請鄉鎮市長每月列席縣務會議，第二周苗栗、公館、頭屋、銅鑼、三義、西湖，第三周頭份、南庄、三灣、竹南、後龍、造橋，第四周苑裡、通霄、卓蘭、大湖、獅潭、泰安。

此外，鍾東錦期許各單位主管發揮專業，積極建設地方，為民興利，照顧鄉親福祉，有關他競選期間所提政見，也請各局處務必盡速研提具體可行計畫落實推動，並請計畫處納入列管，以期早日兌現對鄉親的承諾。

鍾東錦說，今年農曆春節較早，明年1月 20 日起連假10天，請工務、水利、工商、農業、文化觀光，及原民中心等工程業管單位提早因應，各項道路工程提早完工封層，並要求禁止開挖，以期提供鄉親完善安全的道路環境。