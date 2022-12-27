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竹縣反湖口生命園區自救會 元旦發起靜默抗議

中央社／ 新竹縣27日電

新竹縣反湖口生命園區自救會今天表示，為持續表達反對竹縣府要在湖口鄉建縣立生命紀念園區立場，發起靜默抗議，將於明年元旦當天於縣府廣場進行，盼縣府能重視民意。

新竹縣反湖口生命園區自救會今天提供訊息表示，為向新竹縣政府傳達反對興建殯葬園區，訴求還給孩子們一個乾淨的未來，地方要公園、不要墓園，發起靜默活動，將在明年1月1日前往新竹縣政府廣場進行快閃。

自救會長賴阿良向中央社記者表示，新竹縣政府將在明年1月1日舉行升旗典禮，自救會也發起靜默活動，而地方民眾將自主前往響應，身穿紅衣服、紅帽、紅手套、紅色圍巾等紅色衣物，象徵居民對於設立湖口生命園區的怒氣，以及熱愛家鄉的熱血，再次表達反對在湖口鄉建縣立生命紀念園區立場。升旗結束後，也將邀請現場民眾進行連署。

自救會指出，湖口生命園區的建立，不僅影響到湖口鄉民，連帶也影響新豐鄉、竹北市等民眾生活，尤其，設立的地點，離最近的學校只有500公尺，影響學生上課，加上附近還有中崙村、員山村居民，縣府應要聆聽民意，停止此計畫。

自救會表示，新竹縣政府至今仍未與居民溝通，縣長楊文科是否願意聆聽民意，民眾都在等待，未來，抗議活動不會停止，一定要縣府給交代。

新竹 自救會

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