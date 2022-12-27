五月天上周開唱擠爆 跨年晚會再來 青埔估湧13萬人

桃園市中壢青埔上周迎來五月天演唱會，車潮塞爆當地，引發居民抱怨，本周還有跨年晚會同時登場，地方憂心不已。面對可能是新市長張善政上任的第一場考驗，市府交通局說，將與警方加派人手管制交通，從動線改善和車種區隔加速人車疏散，避免交通再度打結。

五月天上周起在樂天桃園棒球場舉辦10周年演唱會，散場車潮讓周邊變成大型停車場，車輛走走停停、數度動彈不得；當地芝芭里長黃連應說，里民一半覺得帶來熱鬧、一半覺得噪音太大無法接受，塞車是共同痛苦。

附近居民也抱怨，一到周末當地就會湧逛街車潮，再過幾天又要舉辦跨年晚會，市府除邀請歌星，更請來永豐雲豹籃球隊球星「魔獸」霍華德，又會造成大塞車。

議長邱奕勝說，桃園棒球場因活動停車場蓋會展中心、活動預定地做為客家臨時會館使用，停車場不足，很多民眾為停車繞路，車潮無法有效紓解，建議市府與附近農地地主合作，或租地做停車場，或變更農地蓋大型停車場，解決停車問題。

民進黨市議員徐景文表示，棒球場周遭遇比賽亂停車，遇大型活動更塞車，引起民怨，市府應請活動主辦單位適度善意回饋里民和協助疏導交通，解決青埔塞車。

交通局觀察，當地塞車主因是瞬間散場人潮易與文智停車場出場車流打結，未來現場將加派警力交通管制、適時調整出停車場車輛皆可左右轉；另民權路四段往洽溪路方向將專供遊覽車通行，民權路四段往文平路方向則為一般車輛通行，以區隔不同車種，加速疏散速度。

市府說，噪音部分將前往測量，若達干擾程度將勸導主辦單位改善，避免擾民。

觀旅局統計，23日至25日青埔休閒遊憩區共湧入約25萬人次，相較上一周增加6萬人次，本周除有五月天演唱會2.5萬人次，還有高鐵站前廣場的跨年晚會約10萬人次，預估跨年夜當晚將湧入13萬人次以上。

交通局運輸規畫科長陳家緯表示，因應當晚2場活動，除加強交通管制，另加開2線免費跨年接駁專車，機捷班距也從15分鐘縮短為7.5分鐘，盼民眾多使用。