五月天開唱接跨年晚會恐爆10萬人潮 桃園青埔加強疏運

五月天23日起一連在桃園樂天棒球場舉辦8場演唱會，讓粉絲們相當興奮，不過當地居民飽受交通壅塞之苦，緊接著青埔又要舉辦跨年演唱會，塞車問題引發民眾關心。對此，桃園市交通局承諾，將加強交管疏運，桃捷班距也會從15分鐘縮短為7.5分鐘，鼓勵民眾多使用大眾交通運輸工具。

五月天上周耶誕節3場次演唱會吸引大批歌迷人潮，造成青埔周邊大塞車。觀旅局統計，23日至25日青埔休閒遊憩區共湧入約25萬人次，相較上一周增加6萬人次，而本周除有五月天演唱會，還有高鐵站前廣場的跨年演唱會，預估跨年夜當晚將湧入10萬人次以上。

交通局觀察，當地塞車主因是瞬間散場人潮，易與文智停車場出場車流打結，未來現場將加派警力交通管制、適時調整出停車場車輛皆可左右轉；另民權路四段往洽溪路方向將專供遊覽車通行，民權路四段往文平路方向則為一般車輛通行，以區隔不同車種，加速疏散速度。

運輸規畫科長陳家緯表示，五月天演唱會與桃園跨年活動31日當晚將同時登場，2場活動除交通管制外，另加開免費2線免費跨年接駁專車，將從31日晚間6點營運至隔日凌晨2點，民眾可分別至桃園火車站後站或桃園客運中壢公車站搭乘。

桃捷指出，五月天開唱日原則上班次間距將從15分鐘縮短為7.5分鐘，總班次增加2至3班，末班車也會往後延，包括A19桃園體育園區站往A1台北車站方向的末班車延至當天深夜11點45分發車、A19站往A21站中壢方向末班車則在隔日凌晨0點17分發車；跨年夜則自31日凌晨6點至明年元旦深夜11點，長達41個小時不收班。