苗栗「浮在空中老榕樹」 縣府救治有成恢復綠意

苗栗縣府表示，卓蘭鎮1棵逾200年老榕樹被發現感染褐根病，經切除染病部位後，老樹贏得「浮在空中老榕樹」美名，經救治養護，近期空拍監測發現老樹枝葉已恢復綠意再顯繁茂。

苗栗縣政府農業處今天指出，這棵老榕樹位於卓蘭鎮內灣里與上新里山尾伯公廟旁，陪伴當地里民200多年時光，也是當地信仰中心。

農業處表示，老榕樹在民國108年感染俗稱「樹癌」的褐根病，經由林務局、國有財產署、縣府及卓蘭鎮公所籌措經費，招標評選專業廠商進行救治，老榕樹於109年10月初完成第1階段搶救。

搶救過程，農業處指出，包含架設樹體支撐架、施作榕樹導根、樹木外科手術切除染病部位、清除病土、病根株等專業程序。

其中，切除樹木染病部位，保留健康的上半部，使得老樹看起來就像浮在半空中，因此有了「浮在空中老榕樹」美名，也成為卓蘭的另類景點。

農業處表示，老榕樹就像人一樣，經歷大型外科手術後，接著要更細心地照料才算完整治療，因此持續委託專業廠商進行老榕樹的維護保養，除檢視榕樹生長情況、導根生長狀況、施肥、棲地管理、澆灌系統檢查外，更引進空拍技術進行監測。

有關空拍監測，農業處指出，團隊自110年3月起，以無人多旋翼空拍機進行病害檢查與枝葉量監測，經逐月監測發現老榕樹歷經大型手術後，已漸漸恢復活力。

農業處表示，從空中俯瞰，老榕樹枝葉又再次繁茂起來，顯得綠意盎然，未來將繼續辦理老榕樹的維護工作，並導入創新技術，持續監測生長情況，讓老樹繼續開枝散葉，陪伴世世代代的里民。