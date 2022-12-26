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竹東鎮立游泳池試營運跳票 鎮公所拚春節後重啟

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東鎮立游泳池地下室嚴重漏水，短期內恐怕難恢復營運。記者巫鴻瑋／攝影
竹東鎮立游泳池地下室嚴重漏水，短期內恐怕難恢復營運。記者巫鴻瑋／攝影

竹東鎮立游泳池原訂12月起試營運，同時提供鎮民試營運期間免費入場的優惠，卻在試營運前一天突然悄悄宣布延期，不少民眾到了現場撲空，氣得向民代陳情，鎮長郭遠彰今天上任第一天，立刻宣布將召開會報，要盡快讓游泳池恢復營運。

郭遠彰指出，會先了解上一屆鎮公所團隊為何無法如期試營運的原因，並請相關單位彙報解決辦法，目標是在春節後能重新啟動試營運，希望讓耗資5千多萬元整修的游泳池能恢復營運，屆時同樣會提供鎮民1個月試營運期間免費入場的優惠，希望鼓勵鎮民運動、使用游泳池設施。

據了解，竹東鎮公所原訂12月1日起開放鎮立游泳池，卻在前一天臨時踩剎車、宣布延期，但未說明原因，不少民眾隔天到了現場卻撲空，現場卻連紙本公告都未張貼，僅在公所官網簡單公告試營運延後的訊息，讓不少民眾氣得向公所反映，就連立委林思銘辦公室都接到民眾陳情電話。

甚至有民眾質疑難道是因鎮公所換屆，才導致施政不連貫，不過鎮公所澄清，實是因為技術性問題發生故障，並非政治因素導致，廠商直到試營運前一天都無法修復故障，公所經評估短期內恐難修復，考量民眾使用安全，才不得不延後試營運時間，目前仍無法確定重新試營運的時間。

鎮公所公用事業管理所指出，是游泳池地下室泵浦出現嚴重故障，有2座過濾水質的濾缸出現大漏水，因不在原本整修範圍內，所以整修期間未發現問題，直到試營運前試車階段突然破裂，其中1座濾缸更毀損嚴重、難修復，恐怕必須整座更換，公所會再與廠商協調盡快解決，不過可能無法趕上寒假供學生使用。

團隊 寒假

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