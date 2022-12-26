拜會縣市教育界人士 高虹安：竹市家長最關心教育議題

新竹市長高虹安今天上班第一天與教育處長童鳳嬌進行跨縣市教育界交流，高虹安指出，竹市家長最關心教育議題，包括過去在學校教師權益被忽略的部分、代理教師比例過高，未來雙語教育、STEAM教育的推展等議題，盼透過跨縣市交流請益，盡快擬定接下來在教育政策上所著重的重點及期程。

高虹安指出，在雙語教育的推展上，如何降低師資負擔與教案準備及師資培育都是重點項目，竹市有多所如清華大學及陽明交大等在地大學，希望未來能與國中小師資配合，解決師資問題，也會研議擴大示範學校的數量，藉此進行雙語課程實驗教學及推廣，帶來質與量的改變。

高虹安說，童鳳嬌過去獲許多教育界獎項肯定，如教學卓越金質獎、校長領導卓越獎等，擅長營造學校特色、實現教育理念，盼領導竹市教育往上邁進。另外，竹市教育一大問題在部分區域學生無法就近入學及教師權益問題，值得向竹縣借鏡，盼努力將人才留在竹市。

清大教育與學習科技學系教授林志成指出，童鳳嬌過去是卓越校長，未來也會是卓越處長，竹市一定會成為全國教育的典範、Steam課程的全國首善都會。中華民國校長協會前理事長薛春光說，童鳳嬌除有雙語專業，更積極推動友善校園及品格，期許繼續擴大影響，培育更多人才。

縣議員吳旭智表示，竹市未來在雙語、品格教育一定有更好的發展，並在學術、交通等方面相互合作，發揮更多可能性；市議員宋品瑩指出，竹市家長在學童的交通、營養午餐等層面都很重視，盼在童鳳嬌能細心關注相關議題，提升教育品質。

童鳳嬌說，盼透過新竹縣市的互動、交流、觀摩學習，落實「新竹好學」，涵蓋智慧教學、雙語教育、就近入學、教師權益與托育幼教。