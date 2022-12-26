拱天宮元旦起開放安太歲、點光明燈 開車請利用台1線

苗栗縣知名的白沙屯拱天宮預計元旦起開放信徒安太歲、點光明燈，廟方呼籲信眾可避開元旦人潮，分流慢慢再來，同時因西濱公路苗栗雙向路段近來常有施工，道路封閉，導致行車多花1小時，甚至找不到路的比比皆是，白沙屯媽祖婆網路電視台網站也提供行駛「台1線」最便利道路指南。

拱天宮總幹事陳春發表示，明年的安太歲、點光明燈作業，將從元旦當天開始，預計元旦連續假期將湧進大批人潮與車潮，請信眾不要太緊張，預計將提供光明燈有1萬5000盞，可以慢慢來、改天再來點，不用都擠在元旦當天或連假。另外，明年進香的時程，將在農曆12月15日（下周五）下午1點舉行。

白沙屯媽祖婆網路電視台台長駱調彬表示，近來因西濱公路常常都有施工封閉道路及匝道，造成利用西濱公路的開車民眾半途繞路，多花1小時車程，甚至迷路，多有不便。他建議，南部民眾車北上時，可在國3下通霄交流道，轉台1線繼續北上到白沙屯；北部民眾可在國3下後龍交流道，轉台1線繼續南下即可抵達，這是最好找、最便利的交通路線。