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居民兩樣情…五月天熱鬧開唱致大塞車 引爆青埔人正反論戰

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
五月天桃園國際棒球場十周年演唱會，青埔地區爆車潮大塞車引起民怨批評。圖／取自臉書「我是青埔人」社群
五月天桃園國際棒球場十周年演唱會，青埔地區爆車潮大塞車引起民怨批評。圖／取自臉書「我是青埔人」社群

天團「五月天」今年在桃園國際棒球場舉辦十周年演唱會，上周耶誕節前開辦，帶來中壢區青埔地區車水馬龍熱鬧，也帶來大塞車，連日引發青埔網友歡迎和批評的論戰！

當地的芝芭里長黃連應今天上午說，五月天演唱，里民一半覺得熱鬧歡迎、一半覺得吵死，希望主辦單位回饋在地里民及交通單位加強交通疏導。

五月天2023年在桃園國際棒球場演唱會十周年，今年自12月23日至1月8日，包括耶誕節、跨年及元旦晚會在內共舉辦8場次，上周耶誕節3場次吸引大批歌迷人潮，加上青埔華泰Outlet及水族館、新光影城遊客帶動下，青埔耶誕節周末假日大量人潮、車潮，造成周邊大塞車。

網友PO出塞車照片與五月天演唱會照片，引起網友正反大論戰。

王姓網友表示，不知演唱會是否成為青埔每年歲末耶誕跨年傳統？雖然不少人對交通、音量常感冒，但是讓青埔熱鬧還是可以。網友說在家陽台就能聽歌，讓不少網友「 羡慕」，有的網友感謝五月天開唱帶來人潮和熱鬧。

也有網友PO出青埔大塞車畫面，有網友留言「困在車陣好想逃離」「塞車好可怕」及批評「每年此時青埔塞爆了」；有網友說，「青埔真的需要大型停車場」：還有網友建議，青埔需要大竹交流道高架延伸或再設交流道，並請政府幫忙演唱會時周邊交通動線疏散規畫。

芝芭里長黃連應表示，青埔地區華泰名品城區塊，現在周末假日塞車，棒球場只要舉辦活動周邊也會塞車，五月天每年在棒球場演唱，里民一半歡迎帶來熱鬧、一半批評吵死了，噪音太大無法接受，且無回饋，他希望五月天等辦活動單位能回饋在地里民，尤其演唱會結束幾萬人散場人車打結，請政府交通相關單位再加強疏導措施，以免居民噪音、塞車民怨。

五月天桃園國際棒球場十周年演唱會，聖誕節期間開唱，盛況空前。圖／取自臉書「我是青埔人」社群
五月天桃園國際棒球場十周年演唱會，聖誕節期間開唱，盛況空前。圖／取自臉書「我是青埔人」社群
五月天桃園國際棒球場十周年演唱會，青埔地區爆車潮大塞車引起民怨批評。圖／取自臉書「我是青埔人」社群
五月天桃園國際棒球場十周年演唱會，青埔地區爆車潮大塞車引起民怨批評。圖／取自臉書「我是青埔人」社群

塞車 演唱會 五月天

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