快訊

直播／較上周增37%！本土確診今增14,162例、境外72例 14人病歿

抵抗侵略的信仰之光：烏克蘭戰火下的「新聖誕傳統」

微服出巡？蔣萬安現身員工餐廳用餐 推薦一定要吃這項食物

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大新竹合併概念融為雙人舞 艸雨田獲日本舞蹈賽大獎

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
以大新竹合併為概念發想編舞的「而且或者...」，赴日參賽演出獲獎。圖／艸雨田舞蹈劇場提供
以大新竹合併為概念發想編舞的「而且或者...」，赴日參賽演出獲獎。圖／艸雨田舞蹈劇場提供

新竹合併議題在去年9月開始發酵，當時引發各界議論，新竹縣傑出演藝團隊的艸雨田舞蹈劇場即以此為創作靈感，花費1年時間排練作品，今年遠赴參與日本橫濱舞蹈大賽，榮獲賽事最高榮譽評審團大獎。

團長暨製作人王羽靖表示，去年邀請回國不久的旅美藝術家劉奕伶來到新竹展開創作，編舞家以當時新竹最熱門的大新竹合併議題為創作靈感，從地方制度法的「而且、或者」為關鍵字發想，藉由編舞來詮釋新竹縣市合併的現象，包含各種權力、競爭、辯論關係，並由合作5、6年之久的舞者周璦萱和黃政諺擔綱演出。

艸雨田在今年12月前往日本參賽演出，意外在121件投獎作品中脫穎而出，成為8支進入決賽的作品之一，最終更獲得評審團大獎。

舞蹈全程無音樂，考驗雙人舞者的默契及搭配，舞者周璦萱分享，在一般人的傳統印象中，男女舞者搭檔演出，在動作上可能是男舞者「扛」女舞者，不過在他們的演出中，編舞家為了引發觀者觀看時不同的思考角度與想像空間，反而多是女舞者扛起男舞者。

舞者黃政諺也說，舞蹈動作的設計與詮釋，常常讓他反思小併大、大併小的關係，各自獨立抑或合併的關係，讓他覺得這首作品相當具有挑戰性；周璦萱也說，不只在舞蹈，連服裝設計也另有巧思，讓觀者可以看到合併、獨立的不同面向。

周璦萱表示，日本橫濱舞蹈大賽是非常嚴謹的比賽，他們到了日本就直接進入賽前排練，正式比賽時，評審都隱身在觀眾之中，面對陌生的群眾，她說「我們只能拿出最佳的狀態，等待頒獎的過程比當下比賽還緊張」。

艸雨田舞蹈劇場2017年創團，為新竹縣傑出演藝團隊，舞團著重「在地深耕」的推廣計畫，長期前往新竹縣的偏鄉如尖石、五峰、峨眉等地演出，期望能聚焦出更多藝術的火花。

艸雨田舞蹈劇場得獎作品「而且或者...」預計明年1月15日下午將在台北萬座曉劇場巡演，民眾可透過Opentix兩廳院文化生活系統購票。

以大新竹合併為概念發想編舞的「而且或者...」，赴日參賽演出獲獎。圖／艸雨田舞蹈劇場提供
以大新竹合併為概念發想編舞的「而且或者...」，赴日參賽演出獲獎。圖／艸雨田舞蹈劇場提供
新竹縣長楊文科日前在縣府主管會報上親自表揚艸雨田舞蹈劇場。圖／竹縣府提供
新竹縣長楊文科日前在縣府主管會報上親自表揚艸雨田舞蹈劇場。圖／竹縣府提供

新竹 日本 舞團

延伸閱讀

日本女公務員「請病假下海兼職」 遭揭發後坦承：為上牛郎店

影／上海大媽大鬧日本機場片瘋傳！攜違禁品入境被阻 搶行李怒吼強盜

護照全球最好用但不到3成國人有！日本為何是全球最不愛旅行的國家？

喊話中央讓台知園區及科三計畫過關 楊文科：我太不服氣了

相關新聞

居民兩樣情…五月天熱鬧開唱致大塞車 引爆青埔人正反論戰

天團「五月天」今年在桃園國際棒球場舉辦十周年演唱會，上周耶誕節前開辦，帶來中壢區青埔地區車水馬龍熱鬧，也帶來大塞車，連日...

零到六歲市府養 高虹安：攸關預算 會盡快分階段上路

新竹市長高虹安今天上班第一天就與教育處長童鳳嬌拜會教育界人士，媒體聯訪時，記者提問如何實施零到六歲政府養的政見，如何找財...

大新竹合併概念融為雙人舞 艸雨田獲日本舞蹈賽大獎

大新竹合併議題在去年9月開始發酵，當時引發各界議論，新竹縣傑出演藝團隊的艸雨田舞蹈劇場即以此為創作靈感，花費1年時間排練...

卡司堅強！魔獸跨年晚會現身桃園 抽幸運兒上台合影

距離2023年只剩最後一周，今年桃園跨年晚會將刮起「魔獸」旋風。桃園市政府今天宣布，桃園永豐雲豹球星「魔獸」霍華德將加入...

竹苗鄉鎮市民代會 新正副主席出爐

新竹縣13鄉鎮市代表會主席、副主席選舉結果昨出爐，最有競爭感的竹北市民代表會，仍由國民黨林啟賢及葉信輝順利連任，擊敗挑戰...

平鎮文化公園停車場 春節前試營運

桃園市平鎮文化公園地下停車場工程2020年4月施工期間坍塌釀1死2傷，市府新任交通局長張新福昨說，未來所有市府主辦的停車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。