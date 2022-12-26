大新竹合併概念融為雙人舞 艸雨田獲日本舞蹈賽大獎

大新竹合併議題在去年9月開始發酵，當時引發各界議論，新竹縣傑出演藝團隊的艸雨田舞蹈劇場即以此為創作靈感，花費1年時間排練作品，今年遠赴參與日本橫濱舞蹈大賽，榮獲賽事最高榮譽評審團大獎。

團長暨製作人王羽靖表示，去年邀請回國不久的旅美藝術家劉奕伶來到新竹展開創作，編舞家以當時新竹最熱門的大新竹合併議題為創作靈感，從地方制度法的「而且、或者」為關鍵字發想，藉由編舞來詮釋新竹縣市合併的現象，包含各種權力、競爭、辯論關係，並由合作5、6年之久的舞者周璦萱和黃政諺擔綱演出。

艸雨田在今年12月前往日本參賽演出，意外在121件投獎作品中脫穎而出，成為8支進入決賽的作品之一，最終更獲得評審團大獎。

舞蹈全程無音樂，考驗雙人舞者的默契及搭配，舞者周璦萱分享，在一般人的傳統印象中，男女舞者搭檔演出，在動作上可能是男舞者「扛」女舞者，不過在他們的演出中，編舞家為了引發觀者觀看時不同的思考角度與想像空間，反而多是女舞者扛起男舞者。

舞者黃政諺也說，舞蹈動作的設計與詮釋，常常讓他反思小併大、大併小的關係，各自獨立抑或合併的關係，讓他覺得這首作品相當具有挑戰性；周璦萱也說，不只在舞蹈，連服裝設計也另有巧思，讓觀者可以看到合併、獨立的不同面向。

周璦萱表示，日本橫濱舞蹈大賽是非常嚴謹的比賽，他們到了日本就直接進入賽前排練，正式比賽時，評審都隱身在觀眾之中，面對陌生的群眾，她說「我們只能拿出最佳的狀態，等待頒獎的過程比當下比賽還緊張」。

艸雨田舞蹈劇場2017年創團，為新竹縣傑出演藝團隊，舞團著重「在地深耕」的推廣計畫，長期前往新竹縣的偏鄉如尖石、五峰、峨眉等地演出，期望能聚焦出更多藝術的火花。