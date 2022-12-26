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卡司堅強！魔獸跨年晚會現身桃園 抽幸運兒上台合影

聯合報／ 記者朱冠諭陳右豪／桃園即時報導
今年桃園跨年晚會將邀請球星「魔獸」霍華德加入，卡司堅強。圖／桃園市觀旅局提供
今年桃園跨年晚會將邀請球星「魔獸」霍華德加入，卡司堅強。圖／桃園市觀旅局提供

距離2023年只剩最後一周，今年桃園跨年晚會將刮起「魔獸」旋風。桃園市政府今天宣布，桃園永豐雲豹球星「魔獸」霍華德將加入桃園跨年晚會，一同倒數迎接2023年。桃園市長張善政表示，桃園跨年晚會卡司堅強，現在再加入魔獸，看點更吸睛。

桃園市觀旅局表示，魔獸霍華德自從到台灣打球後，一舉一動都備受關注，不僅球賽爆滿，首場比賽的線上觀賽人數創下台灣籃球比賽新紀錄，在台掀起「魔獸旋風」，而他在場外熱心公益、送愛到偏鄉學校、捐贈物資給基金會的舉動更讓球迷感動，還有球迷以「慈善獸」來形容。

而霍華德除了會陪桃園民眾倒數迎新年外，還會抽出幸運兒上台互動合照，並獲得「限定豹哥經典黑紫色帽T」及「Taoyuan Leopards 硬殼鋁合金行李箱」。魔獸也特別向桃園市民與球迷喊話，表示很期待與大家一起迎接新年，感受台灣跨年氣氛，希望大家一起到桃園度過最難忘的跨年活動。

今年桃園跨年晚會所有卡司包括Ozone、PINK FUN、丁噹、蕭秉治、鼓鼓、吳卓源、熊仔、J.Sheon、同理、宇宙人、白安、EXILE放浪兄弟AKIRA、SHOKICHI及韓國女團「VIVIZ」。

跨年晚會 霍華德 魔獸

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