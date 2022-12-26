零到六歲市府養 高虹安：攸關預算 會盡快分階段上路

新竹市長高虹安今天上班第一天就與教育處長童鳳嬌拜會教育界人士，媒體聯訪時，記者提問如何實施零到六歲政府養的政見，如何找財源？高虹安說，目前會先盡速邀相關局處針對該政見的補助、政策規畫，報告已有在既定預算上，可馬上落實的工作項目，比如生育、凍卵補助、放寬設籍補助請領標準等，應可在今年度預算著手進行。

高虹安說，零到六歲市府養的政見攸關預算，若無法在施政第一年實行的，比如像育兒津貼，她也會盡快和財政處討論，是否有機會在今年度預算上進行部分落實，若有需要跟議會進行第二年度預算溝通，也會啟動議員請益、拜會，了解議員們對於該政策的支持程度，非常希望竹市在人口移入或生育率上都能有所進步。

記者問今天上班第一天的工作重點為何，先安排教育拜會行程的目的？高虹安說，第一天上班晨會的工作重點著重在與副市長、秘書長進行相關局處責任分工協調，制定工作局處溝通管道。另外，今天規畫教育人士請益拜會行程的原因在於她當選後到就職前，多次在教育議題上與相關議員討論，或訪視國中小，希望統整民眾關心的教育議題，或長期被忽略的事項，能藉由請益行程盡速擬定教育政策與時程。

至於雙語教育政見要如何落實？高虹安指出，雙語教育的推展上，如何降低師資負擔與教案準備及師資培育都是重點項目，新竹多所在地大學，比如清華大學及陽明交大，希望未來在市府牽線下在地大學能跟國中小師資配合，解決相關師資問題，也會擴大示範學校數量進行雙語課程實驗教學及推廣，帶來質與量的改變。