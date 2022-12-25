唯一復興區代主席兩輪投票 張倉豪林振德當選正副主席
桃園市唯一選舉的復興區第3 屆區民代表今天下午宣誓就職暨選舉正、副區代會主席選舉，新任區代表10人完成宣誓就職，前區代會副主席張倉豪搭配林振德、余文源搭配簡明仁2組競選正副主席，主席競爭激烈第一輪未過半，張倉豪經第2輪投票勝出當選新任區代會主席、林振德當選新任副主席。
今年九合一選舉，復興區民代表選舉21人搶11席，競爭激烈，總共新任區代表11人，包括連任成功8人、新人3人，其中黃姓區代表因案缺席，總共10人完成宣誓就職，隨即進行復興區代會正、副主席選舉。
復興區代會原任主席林玉花敗選，原任副主席張倉豪連任後競選主席、搭配林振德競選副主席，另一組正副主席由余文源搭配簡明仁競選，主席選舉第一輪10人投票，張倉豪5票、余文源4票、江衍恒1票，因為3人均未過半，依規定進行第2輪選舉，由張倉豪對決余文源，最後張得7票、余拿3票，張獲勝；副主席選舉由林振德與簡明仁競選，最後林7票、簡3票，林獲勝，張倉豪、林振德兩人當選第3屆區代會正副主席，並宣誓就職。
張倉豪表示，他連任三屆區民代表及當選今年區代會主席，將秉持過去問政，督促復興區公所提升各項業務執行力，要求區公所好好研考各項經費運用，做好基層服務績效，未來四年內，區代會與區長游正英合作，協助推動各項業務蒸蒸日上，讓復興區更好更美。
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