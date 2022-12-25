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新竹縣13鄉鎮市代表會正副主席出爐 林啟賢順利連任

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新任竹北市長鄭朝方（中）與當選連任的竹北市民代表會主席林啟賢（右）及副主席葉信輝（左）合影。圖／鄭朝方辦公室提供
新任竹北市長鄭朝方（中）與當選連任的竹北市民代表會主席林啟賢（右）及副主席葉信輝（左）合影。圖／鄭朝方辦公室提供

新竹縣13鄉鎮市代表會正副主席選舉結果出爐，選前最為有競爭感的竹北市民代表會，仍由林啟賢及葉信輝順利連任正副主席，擊敗挑戰的戴佩如及張美珠，不過昨晚林啟賢還在臉書發文「部分國民黨民進黨，狼狽為奸」，似意有所指。

據了解，第10屆竹北市民代表會正副主席選舉，因選前掌握多席次的國民黨縣黨部和市黨部都未提名人選，而國民黨籍的林啟賢及葉信輝都有意爭取連任，卻面臨同黨戴佩如攜手無黨籍張美珠的競爭，形成男女對決。

林啟賢昨晚在臉書發文「代表會主席，副主席選舉，竹北市，部分國民黨，民進黨，狼狽為奸，民進黨中央已全國警戒防止此種事件發生，我們拭目以待竹縣民進黨，挑戰民進黨中央」，似乎意指民進黨籍的市民代表，可能投給對手戴佩如，使得選舉結果出現變數。

不過選舉結果出爐，民進黨籍3席市民代表曾玉菱、邵啟月、范格菱都各自將票投給自己，林啟賢以11票當選，戴佩如則獲得6票，並未出現林啟賢原先在臉書發文的情況，也讓林啟賢鬆口氣，立刻發文感謝成功連任。

其餘鄉鎮代表會正副主席選舉結果為竹東鎮代表會主席范國威、副主席蕭文甫；關西鎮代表會主席羅仕典、副主席葉文燈；新埔鎮代表會主席王增基、副主席林益賢；湖口鄉代表會主席詹益祿、副主席巫光生；新豐鄉代表會主席田鼎睿、副主席許錦煙；芎林鄉代表會主席姜禮銘、副主席陳星宏；寶山鄉代表會主席古仁樺、副主席陳賢裕；橫山鄉代表會主席古鋓明、副主席彭昌智；北埔鄉代表會主席徐鏡明、副主席李瑞玉；峨眉鄉代表會主席溫修汝、副主席彭添增；尖石鄉代表會主席廖英雄、副主席高忠正；五峰鄉代表會主席秋美玉、副主席陳立達。

其中新埔鎮代表會正副主席、湖口鄉代表會正副主席、寶山鄉代表會正副主席、峨眉鄉代表會正副主席、新豐鄉代表會主席、橫山鄉代表會主席、北埔鄉代表會主席都當選連任；尖石鄉代表會主席廖英雄及五峰鄉代表會主席秋美玉則都是從原本副主席職位上更上層樓。

2022大選 新竹縣選舉 民進黨 國民黨

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