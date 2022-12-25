桃園復興區長游正英連任 與張善政合作推3大政見

桃園市唯一原住民自治區復興區長游正英成功連任，復興區第3屆區長就職交接典禮今天下午在復興區青年活動中心舉辦，游正英宣誓就職上任、表示，他靠著四年認真打拚政績連任成功，感謝大家支持，未來四年陸續推動完成復興區行政園區、立體停車場及泰雅文化園區3大主軸施政。

復興區長為桃園市唯一選舉區長，游正英連任成功，宣誓就職典禮，市府民政局副局長于建國監誓及主持交接印信，新任原民局長陳姿伶擔任監交人，游正英接下印信宣布走馬上任。