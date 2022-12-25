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桃園復興區長游正英連任 與張善政合作推3大政見

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市唯一原住民自治區復興區長游正英（右）接下民政局副局長于建國（左）就職證書上任。記者曾增勳／攝影
桃園市唯一原住民自治區復興區長游正英（右）接下民政局副局長于建國（左）就職證書上任。記者曾增勳／攝影

桃園市唯一原住民自治區復興區長游正英成功連任，復興區第3屆區長就職交接典禮今天下午在復興區青年活動中心舉辦，游正英宣誓就職上任、表示，他靠著四年認真打拚政績連任成功，感謝大家支持，未來四年陸續推動完成復興區行政園區、立體停車場及泰雅文化園區3大主軸施政。

復興區長為桃園市唯一選舉區長，游正英連任成功，宣誓就職典禮，市府民政局副局長于建國監誓及主持交接印信，新任原民局長陳姿伶擔任監交人，游正英接下印信宣布走馬上任。

游正英表示，四年來他認真打拚區政工作，創造奇蹟，他靠著政績連任，感謝團隊打拚讓他順利連任，也不負國民黨支持，未來四年將陸續完成更興區行政園區、立體停車場及泰雅文化園區3大主軸，他與新任市長張善政講過，現在只欠「東風（經費）」，復興擁有三分之一土地，經常崩山，需要市府支持，他身為公僕，未來他的辦公室隨時開放，鄉親有問題可以找他，一起合作建設區政。

桃園市唯一原住民自治區復興區長游正英（右）接下民政局副局長于建國（左）印信上任。記者曾增勳／攝影
桃園市唯一原住民自治區復興區長游正英（右）接下民政局副局長于建國（左）印信上任。記者曾增勳／攝影

桃園 停車場

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