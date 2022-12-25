天氣冷颼颼鬧血荒 「冠軍號」捐血車再出發募100袋熱血

寒流來襲全台鬧血荒， 冠軍建材股份有限公司捐贈212萬元，升級新竹捐血中心「冠軍號」捐血車，今天再度出發，苗栗縣頭份市尚順廣場辦理捐血活動，一天募得100袋、2萬5000西西的熱血。

冠軍建材捐贈新竹捐血中心冠軍號捐血車14年，累積24萬袋熱血，今年再捐贈212萬元，升級冠軍號捐血車設備、電路及外觀等，今天在頭份市尚順廣場舉辦「冠軍建材捐血傳愛、公益市集」，及「冠軍號重新啟航儀式」。

近來天氣冷颼颼，冠軍建材據統計，目前全台各捐血中心A型、B型、O型、AB型皆處於「極缺、偏低」，平均血液庫存僅剩3.2天，今天捐血活動獲得回響，為血庫再進帳100袋熱血。