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台南市東區東門陸橋 12月27日起封閉8個月
台南市東區東門陸橋含機車地下道，自今年12月27日至2年 8月18日止，配合鐵路地下化施工封閉，屆時陸橋與東西向地下機車道均無法通行，僅臨東門圓環南北向地下機車道仍可正常通行。台南市警一分局今天提汽機車駕駛人提前改道。
由於東門陸橋為市區重要東西向要道，可預期該交通節點封閉後將造成陸橋東側東門路、西側府前路段交通衝擊。
台南市警一分局指出，考量東門陸橋東側周邊道路多為狹小巷道，不適合作為替代道路使用，東門路西向車流將提前至東門城圓環西側實施彈性管制，讓用路人提早由勝利路右轉青年路，或繞行圓環右轉由府連路改道。
警方說，至於常利用該東西向道路往返民眾，建議可利用小東地下道（大灣交流道）、民族路四維路地下道（東寧地下道）、青年路平交道（青年路）、府連地下道（開山路、府連路）、林森路大同地下道（健康路）、中華東陸橋（台1線中華東路）等處道路，均可提前改道，分散車流行駛。
除各主要替代道路沿線皆設置標誌指引車輛改道通行外，台南市政府警察局第一分局期前與交通部鐵道局南部工程處動員分局志工、工程人員於路口宣導封閉訊息，並透過警察廣播電台及地方電台播報封閉與改道資訊，期由陸、空多面宣導讓用路人提早獲得資訊，提前改道行駛，避免當天車行旅程不便。
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