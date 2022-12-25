台南市東區東門陸橋 12月27日起封閉8個月

台南市東區東門陸橋含機車地下道，自今年12月27日至2年 8月18日止，配合鐵路地下化施工封閉，屆時陸橋與東西向地下機車道均無法通行，僅臨東門圓環南北向地下機車道仍可正常通行。台南市警一分局今天提汽機車駕駛人提前改道。

由於東門陸橋為市區重要東西向要道，可預期該交通節點封閉後將造成陸橋東側東門路、西側府前路段交通衝擊。

台南市警一分局指出，考量東門陸橋東側周邊道路多為狹小巷道，不適合作為替代道路使用，東門路西向車流將提前至東門城圓環西側實施彈性管制，讓用路人提早由勝利路右轉青年路，或繞行圓環右轉由府連路改道。

警方說，至於常利用該東西向道路往返民眾，建議可利用小東地下道（大灣交流道）、民族路四維路地下道（東寧地下道）、青年路平交道（青年路）、府連地下道（開山路、府連路）、林森路大同地下道（健康路）、中華東陸橋（台1線中華東路）等處道路，均可提前改道，分散車流行駛。