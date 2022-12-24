捐熱血送電影票、抵用券 新竹巨城平安夜募1450袋血

冷氣團接連來襲，影響民眾出門意願衝擊血庫，新竹捐血中心A型及O型血液庫存不到3天最慘。新竹Big City遠東巨城購物中心今天攜手18家協力廠商，舉辦「Big捐熱血 共度寒冬」活動，捐血一袋即可獲得威秀電影票、巨城購物抵用券，總共募集1450袋熱血，再次突破大新竹區單日單點捐血紀錄。

遠東巨城總經理羅仕清總經理說，巨城長期關注台灣季節性缺血及捐血年齡斷層問題，與新竹捐血中心合作多年，迄今攜手各界共舉辦逾230場公益捐血活動，募得超過2萬6000袋、逾650萬c.c.熱血，已成為桃竹苗地區最大的捐血平台，也是募集醫療用血重要夥伴。

巨城今天在耶誕節前夕，攜手協力廠商擴大舉辦大型捐血活動，藉助FB粉專及APP會員強大的數位行銷影響力與行動力，線上線下同步動員，吸引不少民眾巨城員工、協力廠商一起捲起袖子捐出熱血。也有年輕的「首捐族」趁著平安夜捐出人生第一袋熱血。

新竹捐血中心王雲龍主任說，連日溼冷天氣導致捐血中心募得血液不到原預估量的80 %，加上醫院用血量增造成庫存血量直直落，其中又以A型及O型血液庫存不到3天最為嚴重。非常感謝遠東巨城購物中心聯手協力廠商，長期響應捐血活動為血庫補充血量。