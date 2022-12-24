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鄭朝方就職前夕辦「旅行方城市」 揪團竹北青創

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
準竹北市長鄭朝方就職前夕舉辦「旅行方城市」活動，帶領民眾走讀新瓦屋，認識在地青創產業。記者王淑君／攝影
準竹北市長鄭朝方就職前夕舉辦「旅行方城市」活動，帶領民眾走讀新瓦屋，認識在地青創產業。記者王淑君／攝影

民進黨準竹北市長鄭朝方明天即將走馬上任，正式就職前一天，鄭朝方特別舉辦「旅行方城市」活動，力邀從政以來一路支持的「方友友」們，從新瓦屋為起點認識竹北。活動內容包含走讀新瓦屋，參訪「全球柑仔店」認識在地青創產業，以及輕啜茶韻、體驗一日調香等，透過系列活動提前為推動城市行銷、文化觀光、地方創生等市政暖身。

鄭朝方說，2020年時他發行7張個人限量透卡，在個人競選活動中發放，當年提出只要集滿5張不同透卡的「方友友」將受邀參加「旅行方城市」；在選舉告一段落之際，選在耶誕節前夕下午在新瓦屋兌現承諾，感謝支持者4年多來的支持及陪伴。

活動限額30名，吸引超過50多位支持者力挺，今天下午由專人導覽，一步一腳印走讀新瓦屋，認識在地青創產業，其中竹北在地地方創生企業「全球柑仔店」就落腳於此，不單將新竹傳統竹藝文化行銷全球，創辦了「新竹金」品牌，打造不汙染生態的吸管、取材新竹在地桂竹製造竹吸管、竹餐具，成功行銷全歐洲，更成為電商平台，行銷自家產品同時，也行銷全台各地優秀地方創生產品。

鄭朝方認為上述相關經驗可作為專案推動新創、青創孵育計畫的借鏡，讓年輕人、優秀人才能續留家鄉打拼。座落新瓦屋內擁有豐富社區營造經驗的「綠禾塘」，在活動行程中，也逐一實地導覽社造成果。此外，擁有國際調香師資歷的鄭朝方，也現場分享旅歐調香經驗，以及他對竹北多年的觀察、空間氣味與在地香材，調配出「城市專屬調香」，參加民眾還能現場挑選特製香水筆做紀念。

鄭朝方說，舉辦透卡行動是為了讓公共事務年輕化、多元參與甚至嘉惠在地商家，他的最後一張透卡，在2020年8月的非選舉期間，到北埔文青咖啡店六木珈琲館消費才能獲得，以達到地方創生目的，亦獲得了支持者肯定。

鄭朝方認為，不因選舉期間才跑攤，他透過平時深蹲的能量，在此次選舉發酵，獲得許多青創的支持；未來他將規畫讓竹北朝向做為青創孵化器，幫助創業者進入市場，強化競爭力。

民進黨準竹北市長鄭朝方明天即將走馬上任，正式就職前一天，特別舉辦「旅行方城市」活動，力邀從政以來一路支持的「方友友」們。記者王淑君／攝影
民進黨準竹北市長鄭朝方明天即將走馬上任，正式就職前一天，特別舉辦「旅行方城市」活動，力邀從政以來一路支持的「方友友」們。記者王淑君／攝影
竹北在地地方創生企業「全球柑仔店」，不單將新竹傳統竹藝文化行銷全球，創辦了「新竹金」品牌，打造不汙染生態的吸管、取材新竹在地桂竹製造竹吸管、竹餐具，成功行銷全歐洲。記者王淑君／攝影
竹北在地地方創生企業「全球柑仔店」，不單將新竹傳統竹藝文化行銷全球，創辦了「新竹金」品牌，打造不汙染生態的吸管、取材新竹在地桂竹製造竹吸管、竹餐具，成功行銷全歐洲。記者王淑君／攝影
準竹北市長鄭朝方就職前一天辦「旅行方城市」活動，帶領民眾走讀新瓦屋，認識在地青創產業，以及輕啜茶韻、體驗一日調香等。記者王淑君／攝影
準竹北市長鄭朝方就職前一天辦「旅行方城市」活動，帶領民眾走讀新瓦屋，認識在地青創產業，以及輕啜茶韻、體驗一日調香等。記者王淑君／攝影
擁有國際調香師資歷的鄭朝方（左），現場分享旅歐調香經驗，並贈送參加民眾特製香水筆。記者王淑君／攝影
擁有國際調香師資歷的鄭朝方（左），現場分享旅歐調香經驗，並贈送參加民眾特製香水筆。記者王淑君／攝影
民進黨準竹北市長鄭朝方正式就職前一天，特別舉辦「旅行方城市」活動，力邀一路支持的「方友友」們，走讀新瓦屋，認識竹北。記者王淑君／攝影
民進黨準竹北市長鄭朝方正式就職前一天，特別舉辦「旅行方城市」活動，力邀一路支持的「方友友」們，走讀新瓦屋，認識竹北。記者王淑君／攝影
鄭朝方就職前夕辦「旅行方城市」活動，帶領民眾參訪「全球柑仔店」認識在地青創產業。記者王淑君／攝影
鄭朝方就職前夕辦「旅行方城市」活動，帶領民眾參訪「全球柑仔店」認識在地青創產業。記者王淑君／攝影
鄭朝方就職前一天辦「旅行方城市」活動，帶領民眾走讀新瓦屋，認識在地青創產業，以及輕啜茶韻、體驗一日調香等。記者王淑君／攝影
鄭朝方就職前一天辦「旅行方城市」活動，帶領民眾走讀新瓦屋，認識在地青創產業，以及輕啜茶韻、體驗一日調香等。記者王淑君／攝影

鄭朝方 青創

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