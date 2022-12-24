協和慈善基金會辦寒冬送暖 愛心義舉20年不輟
協和慈善基金會上午在頭份國中舉辦寒冬送暖活動，苗栗縣長徐耀昌在任期最後一天前往參加，明天將接任縣長的鍾東錦也到場，眾人肯定基金會多年來的的善行義舉，並頒發各公益團體感謝狀，在歲末寒冬讓弱勢族群感受到社會的一股暖流。
徐耀昌指出，2001年成立的協和慈善基金會，長期熱心從事學生午餐補助、獨居長輩送餐服務、低收入戶寒冬送暖、清寒及急難家庭物資或救助金發放等，公益善行讓人肯定。每年農曆春節前夕，基金會都會辦理寒冬送暖關懷弱勢家庭，迄今已連續20年，每年都以共同的公益平台，揪集眾多愛心企業及民眾，一起來關懷弱勢家庭。
今天的送暖活動，基金會率先提供每戶1個紅包及白米，頭份惠光獅子會、驊康科技、中石化頭份廠、華夏海灣塑膠公司愛心社、常州台商會執行長陳俊隆都提供豐富的生活物資，讓到場的422戶弱勢家庭領取，陳俊隆還提供家戶特大好黃金鯧一條，希望這些家庭圍爐時能年年有餘，家運隆「鯧」。
中興商工出動美容科學生義剪，讓接受義剪的民眾容光煥發；重光醫院、頭份衛生所、惠光獅子會、了凡居牛角撥經也派員關懷大家的健康；尖山國小校長李鴻明帶領書法好友一起現場揮毫，增添濃濃年味；勞動部苗栗就業服務中心並在現場提供就業諮詢，盼助弱勢民眾在新的一年順利找到理想工作，開展新人生。
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