竹市選前群組傳黑函 國民黨確認來自外部勢力

中央社／ 新竹市24日電

國民黨新竹市黨部今天表示，新竹市長選舉過程中，有心人士透過通訊軟體LINE群組傳黑函，經近月調查，已確認黑函來自外部勢力，並非藍營及支持者所為，須還給相關人員清白。

市黨部發布新聞稿指出，這次新竹市長選舉過程中，有心人士透過LINE群組，傳署名由副議長余邦彥所發出的聲明，內載不雅字眼黑函，企圖栽贓新竹市議會國民黨團總召陳治雄等藍營議員及前議長鄭成光等人。

市黨部表示，事發至今，被影射的人及被影射發黑函的人，都非常困擾，確實引發不少黨員猜忌及憤怒，國民黨竹市議會黨團昨天特別召開會議，由當事者開誠佈公、澄清說明。

市黨部表示，經近月調查，已確認黑函來自外部勢力，並非藍營及支持者所為，必須還給陳治雄及其他議員清白，且經此黑函風波，國民黨同志更應體認「唯有團結才不會被對手分化」。

市黨部表示，市長選舉雖已塵埃落定，市黨部仍要為被影射者伸張正義、端正選風，已決定對不實黑函追查到底，希望民眾提供黑函來源線索，將不法者繩之以法。

國民黨 新竹縣選舉 恐嚇

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