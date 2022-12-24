鄭文燦、張善政明天交接 今天靈鷲山普仁獎典禮先交手

桃園市長鄭文燦、準市長張善政今天出席「2022年靈鷲山桃園普仁獎頒獎典禮」和頒獎。鄭文燦表示，靈鷲山普仁獎是心道法師透過靈鷲山慈善基金會所設立，期盼藉由獎勵、表揚學童的品德，促進社會崇尚品德風氣，自設立以來選拔出了數千位得獎者，在疫情期間一樣舉行頒獎，現已成為品德教育的亮點，感謝靈鷲山慈善基金會團隊為桃園、為台灣付出許多心力。

鄭文燦指出，每一個孩子在成長歷程中的經濟條件也許不同，但都具有一份努力向上的心，普仁獎給孩子們更大的鼓勵，讓具有傑出表現的孩子獲得肯定；普仁獎也是一個平台，吸引更多的志工投入這個工作，讓普仁獎獲得更多的資源與力量，也讓更多的孩子獲得照顧並成長茁壯。

鄭文燦致詞前不忘恭喜張善政當選市長，還說說「（張善政）要習慣被稱呼為市長，因為以前大家都叫你院長」，引來會場一陣笑聲。張善政稍後後致詞時，鄭文燦已經離開會場，不過張善政仍表示鄭文燦是參與公益的模範，雖然鄭文燦不在場，但還是請大家給鄭市長掌聲，台下隨即熱情鼓掌。

張善政表示，主辦單位安排鄭文燦市長和他先後頒獎，當中也隱含前後任市長在市政，在讓桃園迎向一個越來越好的城市過程裡，像接力賽一樣一棒接一棒，不會中斷，感念主辦單位安排這樣的場合。

張善政說，今天的頒獎活動，也告訴大家教育的宗指之一在於翻轉社會的階層，現在比較辛苦的朋友（學生）透過教育可以往上提升，將來可以成為國家中堅分子，但是在受教育的過程中面對翻轉、往上提升的過程要克服周圍環境的桃戰，吸收有用的知識，一定是非常辛苦。

張善政稍後受訪時強調，普仁獎頒了這麼多年，很多小太陽都受惠，真的很期待小太陽接受頒獎以後，翻轉原來很辛苦的環境，變成社會的中堅份子，發揮真正的潛能，成為一個非常有用的人。

靈鷲山慈善基金會常存法師表示，每年冬天的普仁獎頒獎猶如一個大補湯，因為有許多位小朋友背後令人感動的故事，還有許多的愛心人士及志工，滋養了大家的身心。明年靈鷲山普仁獎邁入第20屆，設立迄今累計突破1萬位得獎者，是普仁獎的重要里程碑，這都有賴各界善心人士點點滴滴的愛心才能不間斷地舉辦。常存法師也說，「付出與關懷」是生命最大的福報，期許未來能有更多的善心人士的加入，讓更多孩子獲得福報，也讓福報迴向自己，兩相受益。