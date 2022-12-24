韓德威航空濟州飛桃園首航 觀旅局伴手禮迎賓拚商機

韓國飛桃園航線再添生力軍，韓國「德威航空」今天由濟州首航桃園，搭載近120名旅客抵達。桃園市政府觀光旅遊局特別到機場贈首航遊客在地伴手禮、台灣好行大溪快線一日券、桃園旅遊全攻略韓語版，旅客一落地就能品嚐獨有的桃園龍岡美食，拿到第一手觀光資訊，感受桃園熱情魅力。

觀旅局表示，明年（112年）1月起每周有4航班從韓國濟州直飛桃園航線，也提供旅客搭乘航班新選擇。這次首航前3班機都客滿，前景看好，期待透過拓展新航線能吸引更多的韓國觀光客，讓更多的韓國旅客認識桃園之美，進而帶來旅遊商機。