韓德威航空濟州飛桃園首航 觀旅局伴手禮迎賓拚商機
韓國飛桃園航線再添生力軍，韓國「德威航空」今天由濟州首航桃園，搭載近120名旅客抵達。桃園市政府觀光旅遊局特別到機場贈首航遊客在地伴手禮、台灣好行大溪快線一日券、桃園旅遊全攻略韓語版，旅客一落地就能品嚐獨有的桃園龍岡美食，拿到第一手觀光資訊，感受桃園熱情魅力。
觀旅局表示，明年（112年）1月起每周有4航班從韓國濟州直飛桃園航線，也提供旅客搭乘航班新選擇。這次首航前3班機都客滿，前景看好，期待透過拓展新航線能吸引更多的韓國觀光客，讓更多的韓國旅客認識桃園之美，進而帶來旅遊商機。
為爭取疫後海外旅遊市場，觀旅局整合桃園市觀光業者10月前往首爾辦理推介會，邀請韓國旅行社來桃園3天2夜踩線交流，親自走訪體驗桃園。觀旅局最近也參加交通部觀光局泰國辦事處舉辦的線上旅遊，推介會推廣桃園景點，未來將持續透過各式交流活動向海外業者推廣桃園觀光亮點、遊程、優質業者等，同時建立雙方聯繫對口，串起完整的服務鏈，開啟日後合作之契機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言