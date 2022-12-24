韓德威航空濟州飛桃園首航 觀旅局伴手禮迎賓拚商機

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府觀旅局到桃園國際機場，贈德威航空首航入境旅客伴手禮和觀光導覽資料。圖／觀旅局提供
桃園市政府觀旅局到桃園國際機場，贈德威航空首航入境旅客伴手禮和觀光導覽資料。圖／觀旅局提供

韓國飛桃園航線再添生力軍，韓國「德威航空」今天由濟州首航桃園，搭載近120名旅客抵達。桃園市政府觀光旅遊局特別到機場贈首航遊客在地伴手禮、台灣好行大溪快線一日券、桃園旅遊全攻略韓語版，旅客一落地就能品嚐獨有的桃園龍岡美食，拿到第一手觀光資訊，感受桃園熱情魅力。

觀旅局表示，明年（112年）1月起每周有4航班從韓國濟州直飛桃園航線，也提供旅客搭乘航班新選擇。這次首航前3班機都客滿，前景看好，期待透過拓展新航線能吸引更多的韓國觀光客，讓更多的韓國旅客認識桃園之美，進而帶來旅遊商機。

為爭取疫後海外旅遊市場，觀旅局整合桃園市觀光業者10月前往首爾辦理推介會，邀請韓國旅行社來桃園3天2夜踩線交流，親自走訪體驗桃園。觀旅局最近也參加交通部觀光局泰國辦事處舉辦的線上旅遊，推介會推廣桃園景點，未來將持續透過各式交流活動向海外業者推廣桃園觀光亮點、遊程、優質業者等，同時建立雙方聯繫對口，串起完整的服務鏈，開啟日後合作之契機。

觀旅局製作歡迎布條到桃園國際機場，歡迎德威航空首航。圖／觀旅局提供
觀旅局製作歡迎布條到桃園國際機場，歡迎德威航空首航。圖／觀旅局提供
韓國德威航空濟州飛桃園首航，在桃園國際機場降落，收到機場公司熱情歡迎。圖／觀旅局提供
韓國德威航空濟州飛桃園首航，在桃園國際機場降落，收到機場公司熱情歡迎。圖／觀旅局提供

桃園 航線

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