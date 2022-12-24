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竹縣議會藍營席次過半 張鎮榮、王炳漢連任贏面大

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
民進黨推派黨團總召張珈源（中）參選議長。記者王淑君／攝影
民進黨推派黨團總召張珈源（中）參選議長。記者王淑君／攝影

新竹縣議會明早10點將進行第20屆議員宣示就職典禮，同時選舉正副議長。國民黨由現任正副議長張鎮榮及王炳漢爭取連任，民進黨則推黨團總召張珈源、新科議員蔡蕥鍹參選，37名議員席次中，因國民黨席次過半，選情相對單純，預料張鎮榮、王炳漢長可順利連任。

新竹縣下屆議員共37席，國民黨占最多席次19席，民進黨由原本3席增加至6席，無黨籍共10席，勞動黨及民眾黨各占1席，現場將採具名投票，並當場唱名投票結果，掌握過半席次即可順利當選。

國民黨議員19席過半，黨內已經共識推出正副議長張鎮榮及王炳漢參選連任，只要沒有跑票，正副議長即可順利連任。民進黨6席是第2大黨團，正副議長人選經黨內研議，由黨團總召張珈源參選議長，副議長人選則讓賢，由新科議員蔡蕥鍹、楊昌德及歐陽霆擇一角逐，綠營共識希望朝多元政治發展，最終推派女性議員蔡蕥鍹參選，兩人預計至少穩拿黨團席次各6票。

竹縣議會第20屆議員宣示就職典禮，早上8點起辦理議員報到，10點舉行宣誓就職典禮，緊接著進行正副議長選舉及正副議長宣誓就職，午間將進行議員團體合照及聯誼餐會。竹縣藍綠正副議長人選皆獲共識推派，選況相對單純；竹縣議員無人確診，健康狀況良好，預計不影響正副議長選舉。

國民黨共識推出現任議長張鎮榮（右）參選連任。記者王淑君／攝影
國民黨共識推出現任議長張鎮榮（右）參選連任。記者王淑君／攝影
民進黨推派新科議員蔡蕥鍹（右）參選副議長。記者王淑君／攝影
民進黨推派新科議員蔡蕥鍹（右）參選副議長。記者王淑君／攝影
國民黨共識推出現任副議長王炳漢（前排右）參選連任。記者王淑君／攝影
國民黨共識推出現任副議長王炳漢（前排右）參選連任。記者王淑君／攝影
新竹縣議會明早10點將進行第20屆議員宣示就職典禮，同時舉辦正副議長選舉。記者王淑君／攝影
新竹縣議會明早10點將進行第20屆議員宣示就職典禮，同時舉辦正副議長選舉。記者王淑君／攝影

議員 國民黨

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