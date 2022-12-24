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高虹安今公布小內閣第三波名單 多名市府一級主管留任
新竹市長當選人高虹安將於明天宣誓就職第11屆新竹市長，高今晚公布第三波小內閣人事，多名現任市府一級主管留任，包括交通處長、城市行銷處長、勞工處長、財政處長與產業發展處長都留任，小內閣名單全數出爐，高虹安目標讓「市政用最快速度上軌道」。
高虹安說，她的市政團隊首要目的是讓市政用最快速度上軌道，在詳談未來施政方針後，多位在市政表現專業穩健的現任市府一級主管獲留任，同時邀請資深經歷的新竹市政前輩再次回到市府主掌都發處。
新竹市政府都市發展處長一職，將由曾任新竹市政府產發處與都發處長翁義芳回任。翁自基層公職服務起，公務資歷超過40年，不僅有豐富的市政工作經驗，也先後任職於中央及地方工務機關主管職務，現為行政院公共工程委員會工程施工查核委員。
府內一級單位部分，工務處長將由現任工務處下水道科科長曾嘉文升任、交通處長現任倪茂榮處長留任、城市行銷處現任林正光處長留任、勞工處現任黃錦源處長留任、財政處現任陳香君處長留任、產業發展處現任許智堡處長留任、社會處長由參議李季縈持續代理。
高虹安辦公室指出，所屬一級機關主管部分，衛生局將由林素芬副局長代理局長、文化局長將由李欣耀副局長代理局長。
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