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高虹安今公布小內閣第三波名單 多名市府一級主管留任

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民眾黨新竹市長當選人高虹安。報系資料照／記者杜建重攝影
民眾黨新竹市長當選人高虹安。報系資料照／記者杜建重攝影

新竹市長當選人高虹安將於明天宣誓就職第11屆新竹市長，高今晚公布第三波小內閣人事，多名現任市府一級主管留任，包括交通處長、城市行銷處長、勞工處長、財政處長與產業發展處長都留任，小內閣名單全數出爐，高虹安目標讓「市政用最快速度上軌道」。

高虹安說，她的市政團隊首要目的是讓市政用最快速度上軌道，在詳談未來施政方針後，多位在市政表現專業穩健的現任市府一級主管獲留任，同時邀請資深經歷的新竹市政前輩再次回到市府主掌都發處。

新竹市政府都市發展處長一職，將由曾任新竹市政府產發處與都發處長翁義芳回任。翁自基層公職服務起，公務資歷超過40年，不僅有豐富的市政工作經驗，也先後任職於中央及地方工務機關主管職務，現為行政院公共工程委員會工程施工查核委員。

府內一級單位部分，工務處長將由現任工務處下水道科科長曾嘉文升任、交通處長現任倪茂榮處長留任、城市行銷處現任林正光處長留任、勞工處現任黃錦源處長留任、財政處現任陳香君處長留任、產業發展處現任許智堡處長留任、社會處長由參議李季縈持續代理。

高虹安辦公室指出，所屬一級機關主管部分，衛生局將由林素芬副局長代理局長、文化局長將由李欣耀副局長代理局長。

新竹市政府都市發展處長一職將由曾任新竹市政府產發處與都發處長翁義芳回任。圖／高虹安辦公室提供
新竹市政府都市發展處長一職將由曾任新竹市政府產發處與都發處長翁義芳回任。圖／高虹安辦公室提供

高虹安 內閣

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