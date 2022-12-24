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建築機構耶誕送暖做公益 熱捐30萬助身障人士

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
仁愛基金會天使打擊樂團的孩子們，在捐贈儀式上演奏3首耶誕組曲，帶動全場氣氛。記者王淑君／攝影
仁愛基金會天使打擊樂團的孩子們，在捐贈儀式上演奏3首耶誕組曲，帶動全場氣氛。記者王淑君／攝影

耶誕前夕送愛助弱勢，豐邑機構今天舉辦耶誕節感恩公益活動，捐助30萬元幫助仁愛社會福利基金會以及仁愛啟智中心，提供環境改善及及書籍出版印製經費使用，仁愛社福基金會天使打擊樂團10幾位孩童現場演奏3首耶誕歌曲，表達暖心感謝。

捐贈儀式上，仁愛基金會天使打擊樂團的孩子們，演奏平安夜、瑪利亞的男嬰、耶誕鈴聲3首組曲，以動人優美的音樂報佳音，更邀請現場嘉賓以手搖鈴一同打節奏，帶動全場氣氛。

近幾年受疫情影響，有鑑於不少社福單位捐款銳減經費不足，豐邑機構選在耶誕節前夕，發揮企業社會責任，拋磚引玉捐款幫助需要協助的社福團體。這次受贈單位分別是新竹仁愛基金會與仁愛啟智中心，社工團隊每年陪伴近千個身心障礙者的服務與照顧，受到疫情波及，募款陷入困境。

仁愛社福基金會主任邱子芳說，這次獲得率先贊助社工服務故事的書籍出版印製經費，書中以社工為第一人稱視角，將服務案例以溫暖細膩的敘事呈現，將社工的故事集結出版，希望讓社會大眾看見身心障礙者跨越障礙的韌性與生命力，同時也期盼身障者成功走進社會。

仁愛啟智中心主任洪美玲說，這些善款將使用在中心夜間住宿服務，以及環境的安全設備及休閒桌椅等設備更新，改善服務空間的安全品質，幫助心智障礙者獲得更完善的照護。希望拋磚引玉啟動愛的循環，喚起社會各界人士與團體一起來愛心捐助。

豐邑機構總經理邱崇喆說，耶誕節是愛與被愛的日子，以愛為名，邀請慈善機構、天使打擊樂團、志工們一起共度佳節，就是最好的耶誕禮物。

豐邑機構今天舉辦耶誕節感恩公益活動，捐助30萬元助仁愛社會福利基金會以及仁愛啟智中心等社福團體。記者王淑君／攝影
豐邑機構今天舉辦耶誕節感恩公益活動，捐助30萬元助仁愛社會福利基金會以及仁愛啟智中心等社福團體。記者王淑君／攝影
仁愛基金會天使打擊樂團演奏3首耶誕組曲，炒熱氣氛。記者王淑君／攝影
仁愛基金會天使打擊樂團演奏3首耶誕組曲，炒熱氣氛。記者王淑君／攝影
豐邑機構總經理邱崇喆發送耶誕禮物給社福機構的孩子們。記者王淑君／攝影
豐邑機構總經理邱崇喆發送耶誕禮物給社福機構的孩子們。記者王淑君／攝影

社工 樂團 耶誕節

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