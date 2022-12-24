向柯文哲借將 楊文科延攬魏文元任竹縣新聞處長

新竹縣長楊文科順利當選連任，第二屆任期明天將正式就職上任，縣府人事微調，外傳楊文科向柯文哲借將，新竹縣政府今證實新任新聞處長將由台北市府副發言人魏文元接任，原新聞處長莊淇銘將至新竹市擔任市政顧問，消防局長孫福佑轉任台中市消防局長，空缺則由副局長陳中振接任。楊文科22日才與高虹安閉門會談縣市跨域合作，人事布局再與柯文哲合作，顯見藍白合互動熱烈。

據了解，12月中旬楊文科主動向柯文哲提出借將想法，傳點名現任台北市政府副發言人魏文元接任新聞處長，希望以其媒體專業背景及國際視野，協助新竹縣政發展；縣府今證實新任新聞處長人選為魏文元，她將出席25日楊文科就職典禮，派令也將在當天送達魏文元手上，預計明年1月1日正式上任。

魏文元畢業於政大新聞系及英國伯明罕大學行銷傳播碩士，曾任三立新聞台國際中心組長，並兼職新聞台主播，參與三立電視台節目《消失的國界》節目，多次前往國外進行深度新聞採訪製作並獲獎肯定，今年2月加入北市府團隊。魏文元原計加入柯文哲2024競選辦公室團隊，在楊文科借將協調下，最終雙方達成共識，促成另一樁「藍白合」。

原任新聞處長莊淇銘任內全力協助楊文科連任任務，如今階段性任務完成，莊淇銘辭職轉往新竹市府擔任顧問，並規畫返回大學院校重執教鞭。