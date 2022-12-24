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向柯文哲借將 楊文科延攬魏文元任竹縣新聞處長

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣政府新任新聞處長將由曾任三立新聞台主播的台北市府副發言人魏文元接任。圖／翻攝自魏文元臉書
新竹縣政府新任新聞處長將由曾任三立新聞台主播的台北市府副發言人魏文元接任。圖／翻攝自魏文元臉書

新竹縣長楊文科順利當選連任，第二屆任期明天將正式就職上任，縣府人事微調，外傳楊文科向柯文哲借將，新竹縣政府今證實新任新聞處長將由台北市府副發言人魏文元接任，原新聞處長莊淇銘將至新竹市擔任市政顧問，消防局長孫福佑轉任台中市消防局長，空缺則由副局長陳中振接任。楊文科22日才與高虹安閉門會談縣市跨域合作，人事布局再與柯文哲合作，顯見藍白合互動熱烈。

據了解，12月中旬楊文科主動向柯文哲提出借將想法，傳點名現任台北市政府副發言人魏文元接任新聞處長，希望以其媒體專業背景及國際視野，協助新竹縣政發展；縣府今證實新任新聞處長人選為魏文元，她將出席25日楊文科就職典禮，派令也將在當天送達魏文元手上，預計明年1月1日正式上任。

魏文元畢業於政大新聞系及英國伯明罕大學行銷傳播碩士，曾任三立新聞台國際中心組長，並兼職新聞台主播，參與三立電視台節目《消失的國界》節目，多次前往國外進行深度新聞採訪製作並獲獎肯定，今年2月加入北市府團隊。魏文元原計加入柯文哲2024競選辦公室團隊，在楊文科借將協調下，最終雙方達成共識，促成另一樁「藍白合」。

原任新聞處長莊淇銘任內全力協助楊文科連任任務，如今階段性任務完成，莊淇銘辭職轉往新竹市府擔任顧問，並規畫返回大學院校重執教鞭。

竹縣府局處首長出缺還有消防局一職，原消防局長孫福佑將轉任台中市消防局長，預計將由副局長陳中振接任上位。

新竹縣長楊文科向台北市長柯文哲借將，顯見藍白合互動熱烈。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科向台北市長柯文哲借將，顯見藍白合互動熱烈。記者王淑君／攝影
新竹縣原任新聞處長莊淇銘預計轉往新竹市府擔任顧問，並規畫返回大學院校重執教鞭。記者王淑君／攝影
新竹縣原任新聞處長莊淇銘預計轉往新竹市府擔任顧問，並規畫返回大學院校重執教鞭。記者王淑君／攝影

楊文科 新竹 柯文哲

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