苗栗縣長就職典禮明登場 縣府否認座次安排「 穿小鞋」

苗栗縣長當選人鍾東錦明天將要宣誓就職，但新、卸任縣長交接典禮前夕傳出「波瀾」，有媒體爆料稱因這次選舉藍營分裂，劉政鴻、傅學鵬兩位前縣長都未獲邀，立委徐志榮的座位也被「穿小鞋 」 排在邊角區，與另一位選前力挺鍾東錦的立委陳超明待遇大不同，顯示選舉恩怨難解，縣府民政處今天否認這項說法，強調都有邀請當事人並視回覆情況安排座位。

這次苗栗縣長選舉，徐志榮和傅學鵬、劉政鴻都支持國民黨提名人謝福弘，與自行參選並遭開除黨籍的鍾東錦爭取藍營票倉，雙方陣營攻防激烈。

針對媒體爆料指稱就職典禮座次安排有差別待遇，民政處強調都有寄發邀請函給兩位前縣長，並派員詢問，得知他們都不會參加，因此未排座席，至於徐志榮的座位原本也規畫在第一排中間區位，但他一直未明確回覆是否參加，因座位有限，且表演節目後要上台就坐，不便空出一席，只好將徐的座位預留在左側，全部座次的安排昨天才定案。

幾名當事人的說法與民政處不一致，但都表示選舉都過去了，沒有必要多扯這些。傅學鵬表示，他沒有收到帖子也沒接到電話詢問，都已選完了沒有必要再炒作一些話題；劉政鴻強調確有收到帖子，但沒接到詢問出席的電話，他不會去參加，縣長就職典禮是縣內大事，應高高興興辦理並恭賀對方，順利交接推動縣政。

徐志榮說他從未接過詢問參加與否的電話，昨天有人傳相關報導給他看，得知這樣的座位安排，他應該不會參加「去坐這樣的位子好看嗎？」，但他也連聲說「沒事啦」表達不以為意。