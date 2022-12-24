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靈鷲山普仁獎同台 張善政：鄭文燦展現公益活動模範

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政受邀頒普仁獎給獲獎學生。記者鄭國樑／攝影
張善政受邀頒普仁獎給獲獎學生。記者鄭國樑／攝影

桃園市準市長張善政今天上午與鄭文燦市長都出席第20屆靈鷲山桃園普仁獎獎助學金頒獎典禮，前半場鄭文燦頒獎後先離席趕往下一個行程。

稍後張善政致詞表示，姑且不管鄭文燦的立場，身為地方首長就應該全力關心地方的公益活動，他覺得鄭文燦過去8年市長展現了關心公益活動的模範和風範，雖然鄭市長他已經離席，但還是希望大家給他掌聲，台下隨即響起熱烈掌聲，為張善政、鄭文燦鼓掌。

獎助學金頒獎典禮在桃園高中舉行，主辦單位原本安排鄭文燦8點半到場頒獎，張善政9點，不過鄭文燦前面的行程結束時間延後，因此得到會場的時間幾乎跟張善政一樣，兩人進會場後握手致意，也坐一起。

鄭文燦受訪的時候感謝市民8年的疼惜，他這8年是帶著感動的心情做市長的工作，他強調市民才是城市的主角，桃園市這8年的改變和進步每位市民是有感的，期盼未來桃園的發展能更好。擔任市長8年他1天當3天用已經走了2900多個日子，對桃園這座城市他有很深的感情，希望未來可以更好，對新市長張善政他一樣給予祝福。

張善政稍後受訪，再一次說明撇開政治，既然是地方首長，就應該對地方所有公益活動大力支持，鄭文燦市長過去8年展現的就是這種風範，將來他也會大力支持桃園所有的公益活動。

張善政指出，普仁獎頒了這麼多年，很多小太陽都受惠，真的很期待小太陽接受頒獎以後，翻轉原來很辛苦的環境，變成社會的中堅份子，發揮真正的潛能，成為一個非常有用的人。桃園市今年有131位學生報名參加甄選，經過嚴謹的初選、複選作業，共有113位學生獲獎，國小 62 位、國中 51 位。

張善政和參與普仁獎的大德合影，肯定大家熱心公益。記者鄭國樑／攝影
張善政和參與普仁獎的大德合影，肯定大家熱心公益。記者鄭國樑／攝影
靈鷲山當家常存法師送鄭文燦心道法師新春墨寶，鄭文燦仔細看文字「智透太平 德貫乾坤」，顯得開心。記者鄭國樑／攝影
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鄭文燦 桃園 張善政

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