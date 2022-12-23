跨年夜配合封閉台66 平鎮警提醒替代道路這樣走

桃園平鎮警分局為配合辦理2023年元旦連續假期國道交通疏導、管制專案，台66線快速道路18公里匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，將在2022年12月31日凌晨12時起至中午12時止，共12小時實施匝道封閉，請各用路人多加注意。

平鎮警分局副分局長沈介茗表示，本次元旦連續假期共有3天，國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉，建議用路人可使用替代道路來規畫行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線延平路南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉台3線南下行駛，避免塞於車陣中。

而本次元旦連續假期收假前不封閉匝道入口，但仍請各駕駛人於出門及收假前，還是要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可撥平鎮警分局勤務中心電話03-4390218、高速公路查詢電話1968外，也可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。