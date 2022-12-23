快訊

蔡小虎最新病況曝 「緋聞女友」盼他搬回台北就近照顧

跨年夜配合封閉台66 平鎮警提醒替代道路這樣走

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
台66線快速道路18公里匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，將在2022年12月31日凌晨12時起至中午12時止，共12小時實施匝道封閉。圖／平鎮警分局提供
台66線快速道路18公里匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，將在2022年12月31日凌晨12時起至中午12時止，共12小時實施匝道封閉。圖／平鎮警分局提供

桃園平鎮警分局為配合辦理2023年元旦連續假期國道交通疏導、管制專案，台66線快速道路18公里匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，將在2022年12月31日凌晨12時起至中午12時止，共12小時實施匝道封閉，請各用路人多加注意。

平鎮警分局副分局長沈介茗表示，本次元旦連續假期共有3天，國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉，建議用路人可使用替代道路來規畫行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線延平路南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉台3線南下行駛，避免塞於車陣中。

而本次元旦連續假期收假前不封閉匝道入口，但仍請各駕駛人於出門及收假前，還是要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可撥平鎮警分局勤務中心電話03-4390218、高速公路查詢電話1968外，也可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。    

國道 連續假期 元旦

延伸閱讀

平鎮文化公園停車場歷經崩塌順利竣工 農曆年前試營運

春節連假國道7大管制措施出爐 這3天中午後恐塞到隔日

中火前方龍昌路因汙水工程塞車 議員爭取闢替代道路

影／太誇張！遊覽車竟在台66快速道「一路倒車」 險象環生嚇壞人

相關新聞

竹市112年有線電視費率今出爐 首創寄養家庭免收視費

新竹市政府今天宣布，新竹振道有線電視明年2023年基本頻道收視費持平，維持200元、500元、520元、540元方案，年...

高虹安25日將宣誓就職新竹市長 行政院派他監誓

民眾黨新竹市長當選人高虹安將於25日宣誓就職第11屆新竹市長，市府今晚發出當天活動流程，活動8點55分開始。高虹安將在市...

卸任前夕走訪各單位致謝 徐耀昌哽咽泛淚：百感交集

苗栗縣長徐耀昌即將8年任滿，今天是他卸任前最後一個上班日，上午徐耀昌走訪各局處向縣府團隊表達謝意，首站至文化觀光局道別，...

竹市藍營整合拚正副議長 傳綠營結盟無黨籍議員參戰

新竹市議會下屆正副議長選舉話題不斷，國民黨部分今天整合成功，議長陳慶齡考量「大局為重」決定不選副議長，藍營也共識支持副議...

苗栗縣迎接元旦 升旗典禮安排摸彩抽大獎

苗栗縣政府迎接新的一年，元旦當天上午6點將在縣府第一辦公大樓前廣場舉辦元旦升旗典禮，邀縣內各機關、團體及縣民踴躍參加，共...

就職前探訪90歲趙姆姆修女 鄭朝方叮囑自己莫忘初心

25日即將上任就職的民進黨準竹北市長鄭朝方，22日平安夜前夕，特別拜訪在天主教耶穌肋傷女修會休養的方濟幼兒園創辦人趙姆姆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。