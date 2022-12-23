桃園這3區建商重量級推案 需注意平均地權修正案5重拳

內政部「預售屋建案備查」最新統計，今年截至12月22日，桃園市已推出279筆預售案，總戶數近2.74萬戶，其中推案戶數唯一破5000戶大關為中壢區，以5015戶奪下2022桃園市預售推案量冠軍，接著為龜山區和桃園區，分別以4832戶和4127戶位居二、三名。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，中壢區有45筆推案共5015戶，量能相當驚人，平均來看以百戶的小型社區為主，區內建案分布呈現百家爭鳴，不過建設題材豐富的青埔特區，仍是集中度最高的區段，其次為相對平價的龍岡商圈。居次的龜山區，預售建案戶數與中壢相去不遠，龜山僅憑17筆推案就達到4832戶的規模。

台灣房屋長庚直營門市店長林士涵表示，龜山新案主要集中在A7（國體大）至A8（林口長庚）站之間的範圍，也就是以A7重劃區為大宗，由於重劃區的基地面積都頗具規模，因此，新案推案量體不小，平均每案戶數近300戶。

江怡慧說，平均地權條例初審五大重拳出手，影響最大的是預售屋市場及建商未來推案的方向與態度，同時能抑制投資客交易，不排除民眾購屋轉向成屋市場，引導不動產交易市場走向自住客為大宗的正常機制。

林士涵分析，A7劃重劃區整體來說，附近有華亞科學園區，工四工業區、體育大學、長庚醫學院，加上中華郵政物流園區預估可為當地增加數千個就業機會，不動產市場需求與發展均有成長前景。

桃園市今年未達千戶案量的區域，只有新屋、平鎮兩區，江怡慧說明，整體來看，桃園各行政區普遍推案量體達一定水準。

江怡慧指出，龜山到桃園、中壢正好是國道1號（中山高）3個主要出入口的沿線，數十年來都是北客南移、南客北遷的熱門地點，加上桃園、中壢有火車站運輸，商圈發展較早，人口相對集中，始終受購屋族青睞；後來隨著國道二號開通等交通運輸的提升，以及各行政區內重劃區的良善規畫，蘆竹、大園、八德等地區也都吸引了許多年輕購屋族，市場明顯由蛋黃區外擴至蛋白區置產。