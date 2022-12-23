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竹市112年有線電視費率今出爐 首創寄養家庭免收視費

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市有線廣播電視系統費率審議委員會決議，明年2023年新竹振道有線電視基本頻道收視費與今年相同。圖／新竹市政府提供
新竹市有線廣播電視系統費率審議委員會決議，明年2023年新竹振道有線電視基本頻道收視費與今年相同。圖／新竹市政府提供

新竹市政府今天宣布，新竹振道有線電視明年2023年基本頻道收視費持平，維持200元、500元、520元、540元方案，年繳戶最低每月只要480元。市府表示，明年則首創納入竹市府社會處登記有案的寄養家庭「收視費免費」，希望讓更多愛心人士加入寄養家庭行列。

新竹市有線廣播電視系統費率審議委員會決議出爐，新竹市2023年新竹振道有線電視基本頻道收視費與今年2022年相同，維持200元、500元、520元、540元方案，選擇500元以上方案享有季繳、半年繳及年繳優惠，年繳戶最低每月只要480元。

竹市府行政處指出，為保障弱勢族群的收視權益，明年除維持市府社會處登記有案的低收入戶及設立有案之社福團體，免收基本頻道收視費用，委員會也決議加入竹市府社會處登記有案的寄養家庭，同享免收基本頻道收視費用優惠。

行政處進一步說明，新竹振道公司明年每月每戶基本頻道收視費共4種方案，分別為A組（22個頻道）200元、B組（129個頻道）500元、B組加娛樂或親子套餐（132個頻道）520元、B組加娛樂及親子套餐（135個頻道）540元。

訂閱B組500元以上方案，季繳每月優惠5元、半年繳每月優惠10元、年繳每月優惠20元。娛樂套餐頻道包含MTV Live、E!好萊塢娛樂頻道、古典音樂台；親子套餐頻道包含：Boomerang卡通、達文西頻道、HGTV居家樂活。

另，明年裝機費維持主機1000元，單一分機裝機費與主機同時安裝300元、不同時安裝600元，復機費1000元，室內移機費300元、室外移機費600元，並維持家中安裝第2台電視免收單一分機裝機費及數位機上盒保證金。

市府指出，新竹市有線廣播電視系統費率審議委員會由消費者保護、傳播、財經、會計、法律、工程等類專家學者組成，督促新竹振道公司增進服務品質，把關市民權益。

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