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高虹安25日將宣誓就職新竹市長 行政院派他監誓
民眾黨新竹市長當選人高虹安將於25日宣誓就職第11屆新竹市長，市府今晚發出當天活動流程，活動8點55分開始。高虹安將在市府綜合大禮堂內進行宣誓，接著從代理市長陳章賢手中接下印信，行政院則派內政部代理部長花敬群擔任主持、監誓與監交人。
新竹市第11屆市長宣誓就職暨交接典禮將於25日早上8點55分至10點在市府大禮堂舉行，9點典禮正式開始，當天宣誓人高虹安依照宣誓條例，肅立向國旗及國父遺像宣誓，接著在印信交接後，花敬群、陳章賢、高虹安將分別上台致詞，最後合影留念。
主辦的市府民政處指出，當天宣誓就職典禮結束，高市長將於幸福廣場送代理部長花敬群及代理市長陳章賢上車離開，後於市府大廳進行媒體聯訪，接著也將依照歷屆市長宣誓就職典禮慣例，安排新上任的高虹安至市長室簽署第一份公文。
高虹安即將於25日宣誓就職，不僅是民眾黨首名縣市長，也是新竹市改制40年來出現的首名女市長，今年38歲的她，也打破前市長林智堅當年39歲當選新竹市長紀錄，將是史上最年輕的縣市長。
市府民政處指出，已邀請新竹市歷屆市長出席宣誓就職典禮，至於當天誰將出席，市府不會特別確認。
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