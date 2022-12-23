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高虹安25日將宣誓就職新竹市長 行政院派他監誓

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市準市長高虹安今天到陽明交大參與半導體與重點科技產業人才發展基地，是她以立委身分出席的最後一場公開活動。記者張裕珍／攝影
新竹市準市長高虹安今天到陽明交大參與半導體與重點科技產業人才發展基地，是她以立委身分出席的最後一場公開活動。記者張裕珍／攝影

民眾黨新竹市長當選人高虹安將於25日宣誓就職第11屆新竹市長，市府今晚發出當天活動流程，活動8點55分開始。高虹安將在市府綜合大禮堂內進行宣誓，接著從代理市長陳章賢手中接下印信，行政院則派內政部代理部長花敬群擔任主持、監誓與監交人。

新竹市第11屆市長宣誓就職暨交接典禮將於25日早上8點55分至10點在市府大禮堂舉行，9點典禮正式開始，當天宣誓人高虹安依照宣誓條例，肅立向國旗及國父遺像宣誓，接著在印信交接後，花敬群、陳章賢、高虹安將分別上台致詞，最後合影留念。

主辦的市府民政處指出，當天宣誓就職典禮結束，高市長將於幸福廣場送代理部長花敬群及代理市長陳章賢上車離開，後於市府大廳進行媒體聯訪，接著也將依照歷屆市長宣誓就職典禮慣例，安排新上任的高虹安至市長室簽署第一份公文。

高虹安即將於25日宣誓就職，不僅是民眾黨首名縣市長，也是新竹市改制40年來出現的首名女市長，今年38歲的她，也打破前市長林智堅當年39歲當選新竹市長紀錄，將是史上最年輕的縣市長。

市府民政處指出，已邀請新竹市歷屆市長出席宣誓就職典禮，至於當天誰將出席，市府不會特別確認。

民眾黨新竹市長當選人高虹安將於25日宣誓就職第11屆新竹市長，市府今晚發出活動流程。圖／市府提供
民眾黨新竹市長當選人高虹安將於25日宣誓就職第11屆新竹市長，市府今晚發出活動流程。圖／市府提供

高虹安 花敬群

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