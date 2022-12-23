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桃園治平高中家政群「魔法藝境」環保結合時尚畢業展演

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園治平高中家政群畢業展演今明2日於校內舉行，家政群300多名學生及老師共同完成。圖／治平高中提供
桃園治平高中家政群畢業展演今明2日於校內舉行，家政群300多名學生及老師共同完成。圖／治平高中提供

桃園治平高中家政群畢業展演今明2日於校內舉行，現今環保意識抬頭，家政群300多名學生不同於往年運用丹寧、紙漿、輕黏土、布娃娃、羽毛球等環保媒材創作，今年以「魔法藝鏡」為題，突破以往環保材質，以反光膠料呈現哥德式彩繪玻璃的華麗感，運用熱壓原理將環保素材化身為一件件時尚新衣的創新手法，讓學生有舞台學以致用。

治平高中家政群全科13班近300多名學生，耗時近1年時間籌備，家政群科主任簡子庭表示，學生利用的環保材質相當創新，突破以往環保材質，以反光膠料呈現哥德式彩繪玻璃的華麗感，運用熱壓原理將環保素材化身為一件件時尚新衣的創新手法，另有數位印花設計，經過獨特的構思幻化成美術館精緻的藝術品等。

家政群學生在舞台上展現3年所學，成功將表演藝術及科技時尚結合，展現令人驚豔的時尚理念。今天下午及明天上午在校內都有熱鬧表演，也邀請家長參加盛會。

治平高中董事長吳慶堂夫婦斥資600萬元為家政群更新專業實習設備，提供學生學習創作的舞台，讓學生能盡情地發揮所長。

桃園治平高中家政群畢業展演今明2日於校內舉行，今年以「魔法藝鏡」為題，突破以往環保材質，運用創新手法，讓學生有舞台學以致用。圖／治平高中提供
桃園治平高中家政群畢業展演今明2日於校內舉行，今年以「魔法藝鏡」為題，突破以往環保材質，運用創新手法，讓學生有舞台學以致用。圖／治平高中提供

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