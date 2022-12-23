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桃捷公司前董事長發表新書「直達美好」鄭文燦細數艱辛

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃捷公司前董事長劉坤億新書發表，市長鄭文燦、交通部前部長賀陳旦等人都到場祝賀。記者鄭國樑／攝影
桃捷公司前董事長劉坤億新書發表，市長鄭文燦、交通部前部長賀陳旦等人都到場祝賀。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦今天中午到市立圖書館新總館，出席桃捷公司前董事長劉坤億「直達美好–桃園機場捷運通車營運實錄」新書發表會，致詞時表示，桃園機場捷運通車是他2014年底就任市長後的重要挑戰，經過2年多努力克服許多困難，終於在2017年3月2日正式通車。

鄭文燦說，機捷原本可以轉虧為盈，但2020年起連續3年受COVID-19疫情影響，運量一度跌至谷底，過去8年宛如歷經一場三溫暖，劉坤億「直達美好」這本書記錄這段重要歷程的寶貴經驗，同時見證台灣軌道建設的必要性。鄭文燦也指出，機場捷運是國家進步的象徵，也帶動城市發展，未來機場捷運將連結桃園捷運綠線，成為桃園環狀捷運系統的一部分，達成機場聯外交通、北北桃通勤及區域旅遊的三大目標，成就「直達美好」願景。

鄭文燦說明，桃園機場捷運因採「中央興建、地方營運」的模式，興建單位與營運單位交通部希望在工程達標後盡快營運，而營運單位桃園捷運公司則擔心風險缺失及虧損而遲遲未能接手，雙邊立場不同增加通車問題的複雜度。他2014年12月25日上任市長後，便指示桃捷公司，無論困難多大，都要與中央積極配合推動通車作業。

鄭文燦說，當年克服種種困難推動機場捷運通車，2016年5月20日蔡英文總統上任，他與當時的交通部長賀陳旦共同訂立桃捷通車目標，交通部6月30日成立「機場捷運監理調查委員會」，邀請專家參與，讓造成通車延宕6次的各項缺失系統化收斂，並提出具體可行的改善方案，努力讓安全性、穩定性達標，也致力於讓各車次準點，期間也曾面臨許多決策的困難。

另外，機場捷運機電控制系統的核心廠商為英維思公司，被西門子公司併購後，賀陳旦部長為此飛往德國與西門子總公司協調，讓更多工程師來台，幫助桃捷公司完成通車前的測試工作。鄭文燦肯定桃捷公司持續努力，初期員工僅200多人，無法負荷機場捷運全線51公里2個維修廠、1個行控中心、21個車站的營運，經擴大編制，要求員工取得專業證照後，才陸續接收各場站測試，持續練兵讓員工在「做中學」，終於讓機捷順利達標通車。

鄭文燦指出，機捷導入許多最新科技，樹立軌道建設友善、安全、創新的典範，2017至2019年平均運量從5萬人提升至8萬多人，大幅解決桃園國際機場聯外交通的負擔，也讓桃園國際機場在英國非營利獨立調查機構Skytrax全球最佳機場評比中，獲得前3名的佳績。儘管COVID-19疫情期間，桃捷運量面臨懸崖式降至萬人以下，但桃捷公司團隊仍秉持良好的理念，服務不打折扣，現在運量已慢慢提升至6萬人，希望明年能恢復到8萬人以上的水準。

劉坤億教授表示，桃園機場捷運歷經10年規畫、10年興建，過程中有許多前輩先進投入心血才得以完成，他寫書回顧過去6年在桃捷公司的工作經驗，將桃園機場捷運艱辛的通車歷程及營運過程留下紀錄，他特別感謝鄭文燦市長沒有黨派之見、全力推動通車的決心和支持，並感謝交通部前部長賀陳旦於2016年起解開通車困難的關鍵。

交通部前部長賀陳旦（左2起）、鄭文燦市長祝賀桃捷公司前董事長劉坤億發表新書。記者鄭國樑／攝影
交通部前部長賀陳旦（左2起）、鄭文燦市長祝賀桃捷公司前董事長劉坤億發表新書。記者鄭國樑／攝影

機場捷運 桃園機場 鄭文燦

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