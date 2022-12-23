漫步1.1公里光環境過耶誕 竹縣光藝節童趣嘉年華明登場

新竹縣「2022東興圳光藝節～星光月夜」周六（24日）在竹北市東興圳景觀公園，將以親子為主題舉辦「童趣嘉年華」，安排全台唯一客家搖滾兒童樂團、親子泡泡秀、魔術秀、唱跳表演等活動，周末2天還有美食、文創手作、夜市遊戲的「星光市集」，陪伴民眾歡度耶誕假期。新竹縣長楊文科、副縣長陳見賢今天下午也化身耶誕老公公，逐一造訪縣府各局處單位，親自發送耶誕小禮，並獻上祝福。

新竹縣長楊文科說，光藝節活動就在竹北文興路與莊敬南路交叉口的東興圳景觀公園，今年特別規畫「童趣嘉年華」，選在24日登場慶祝耶誕節，邀請8組表演團隊從下午4點嗨到晚上8時，節目中穿插親子互動遊戲，並由新竹縣最萌吉祥物「皮皮獅」現身發送紀念紅包袋與民眾同樂。

今年東興圳光藝節擴大展區，打造8座光藝作品在東興圳沿線4座公園綻放光彩，邀請民眾漫步在長達1.1公里的夢幻光環境裡，享受生態與藝術交融的浪漫月夜，展期將至明年1月20日。

縣文化局長李安妤說，明天8組表演團隊包含由榮獲4座金曲獎、11次提名的最佳金曲專輯製作人劉劭希老師打造的客家搖滾兒童樂團「搖滾童謠樂團」，還有曾獲天下雜誌竹縣網路票選人氣第一的表演團隊「享樂10弦唱跳秀」，將帶來活潑有趣的親子音樂表演。