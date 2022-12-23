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漫步1.1公里光環境過耶誕 竹縣光藝節童趣嘉年華明登場

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣東興圳光藝節本周六在東興圳景觀公園，將以親子為主題舉辦「童趣嘉年華」，周末2天還有美食、文創手作、夜市遊戲的「星光市集」。記者王淑君／攝影
新竹縣東興圳光藝節本周六在東興圳景觀公園，將以親子為主題舉辦「童趣嘉年華」，周末2天還有美食、文創手作、夜市遊戲的「星光市集」。記者王淑君／攝影

新竹縣「2022東興圳光藝節～星光月夜」周六（24日）在竹北市東興圳景觀公園，將以親子為主題舉辦「童趣嘉年華」，安排全台唯一客家搖滾兒童樂團、親子泡泡秀、魔術秀、唱跳表演等活動，周末2天還有美食、文創手作、夜市遊戲的「星光市集」，陪伴民眾歡度耶誕假期。新竹縣長楊文科、副縣長陳見賢今天下午也化身耶誕老公公，逐一造訪縣府各局處單位，親自發送耶誕小禮，並獻上祝福。

新竹縣長楊文科說，光藝節活動就在竹北文興路與莊敬南路交叉口的東興圳景觀公園，今年特別規畫「童趣嘉年華」，選在24日登場慶祝耶誕節，邀請8組表演團隊從下午4點嗨到晚上8時，節目中穿插親子互動遊戲，並由新竹縣最萌吉祥物「皮皮獅」現身發送紀念紅包袋與民眾同樂。

今年東興圳光藝節擴大展區，打造8座光藝作品在東興圳沿線4座公園綻放光彩，邀請民眾漫步在長達1.1公里的夢幻光環境裡，享受生態與藝術交融的浪漫月夜，展期將至明年1月20日。

縣文化局長李安妤說，明天8組表演團隊包含由榮獲4座金曲獎、11次提名的最佳金曲專輯製作人劉劭希老師打造的客家搖滾兒童樂團「搖滾童謠樂團」，還有曾獲天下雜誌竹縣網路票選人氣第一的表演團隊「享樂10弦唱跳秀」，將帶來活潑有趣的親子音樂表演。

此外還有舞蹈新人王電視冠軍小朱帶來「全方位特技秀」，他將以舞蹈結合平衡車、疊椅高空、大型立方體等緊張刺激特技演出；冠軍小丑秀、腹語玩偶秀、繽紛泡泡秀、派對魔術秀，以及壓軸大氣球歡樂秀都受親子喜愛，精彩可期。更多活動詳情可查詢新竹縣政府文化局FB粉絲專頁，或新竹縣政府文化局官網。https://www.hchcc.gov.tw/

竹北東興圳光藝節規畫有長達1.1公里的夢幻光環境。記者王淑君／攝影
竹北東興圳光藝節規畫有長達1.1公里的夢幻光環境。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科力邀大家到竹北東興圳光藝節歡度耶誕。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科力邀大家到竹北東興圳光藝節歡度耶誕。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科（中）、副縣長陳見賢（左）今天下午化身耶誕老公公，逐一造訪縣府各局處單位，親自發送耶誕小禮，並獻上祝福。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科（中）、副縣長陳見賢（左）今天下午化身耶誕老公公，逐一造訪縣府各局處單位，親自發送耶誕小禮，並獻上祝福。圖／縣府提供
新竹縣「2022東興圳光藝節～星光月夜」本周六（24日）在東興圳景觀公園，將以親子為主題舉辦「童趣嘉年華」。記者王淑君／攝影
新竹縣「2022東興圳光藝節～星光月夜」本周六（24日）在東興圳景觀公園，將以親子為主題舉辦「童趣嘉年華」。記者王淑君／攝影
竹北東興圳光藝節邀請民眾漫步在1.1公里夢幻光環境，感受月夜浪漫之美。記者王淑君／攝影
竹北東興圳光藝節邀請民眾漫步在1.1公里夢幻光環境，感受月夜浪漫之美。記者王淑君／攝影
竹北東興圳光藝節展期將至明年1月20日。記者王淑君／攝影
竹北東興圳光藝節展期將至明年1月20日。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科（中）今戴上耶誕帽，到縣府各局處發送耶誕禮物。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科（中）今戴上耶誕帽，到縣府各局處發送耶誕禮物。圖／縣府提供
竹北東興圳光藝節今年擴大展區，打造8座光藝作品在東興圳沿線4座公園綻放光彩。記者王淑君／攝影
竹北東興圳光藝節今年擴大展區，打造8座光藝作品在東興圳沿線4座公園綻放光彩。記者王淑君／攝影

新竹 親子 團隊

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