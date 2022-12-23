中壢大時鐘開幕民眾憂商場單一難吸客 地方看法兩極

桃園中壢第一公有零售市場「中壢大時鐘」為老中壢人共同回憶，去年11月底完工後，1至3樓由麗陽公司營運，知名餐飲企業、日藥本舖進駐，4至6樓則交由桃市府社會局及客家局使用。地方民代看好市場改建營運吸客，不過立委魯明哲表示，現在市場和未升格前中壢市公所所規畫有落差，原希望當時攤商能回來，部分樓層再招募國際性廠商，但現在3層樓交由局處使用，與商場調性不合，未來可以檢討。

中壢第一公有零售市場建於日治時代，由於建築外觀有一座大時鐘因而得名，是著名地標。過去有五金雜貨、裁縫、命理館等傳統攤商，還曾有各式娛樂場所。

因建築老舊斥資7億重建一地下4層、地上6層的全新大樓，桃園市長鄭文燦今出席開幕剪綵表示，市府積極克服挑戰，讓市場得以完整營運；試營運期間商場平均一天約有700至800人次。

不過有老中壢人表示，大時鐘和以前記憶中相差甚遠，擔憂僅有目前商家難以吸客，重演威尼斯影城大樓、平鎮第一市場經營不善狀況；魯明哲表示，過去他擔任中壢市長時，就評估要拆除，感謝市府突破難關重現重要地標。

但魯明哲也擔憂，過去的規畫想法是將原先的攤商盡量保留，還原風貌，部分樓層招募國際級廠商進駐，不過現在的內部規畫與10年前想法不同，可能遇到什麼困難，變成純商場，加上3層樓當作社會局、客家局空間，可能會變閒置空間，與商場調性不同，是否可以將過去的繁華找回來，可再研究檢討。