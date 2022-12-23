卸任前夕走訪各單位致謝 徐耀昌哽咽泛淚：百感交集
苗栗縣長徐耀昌即將8年任滿，今天是他卸任前最後一個上班日，上午徐耀昌走訪各局處向縣府團隊表達謝意，首站至文化觀光局道別，局內員工高喊「縣長，我們愛您」並舉牌致意，讓徐耀昌一度哽咽，眼眶泛淚。
新卸任縣長交接在即，徐耀昌今天上午行程緊湊，先後主持學校交通志工反光背心捐贈、表揚全國語文及美術比賽績優人員，隨後由秘書長陳斌山及多位幹部陪同，巡迴各局處感謝縣府團隊八年來一路相挺；各單位紛紛獻花感謝縣長，用歌曲或醒目標語獻上祝福；徐耀昌也感謝團隊發揮專業與敬業精神，突破龐大負債和疫情肆虐兩大困境。
徐耀昌一行依序到文觀局、衛生局、環保局、消防局、警察局、稅務局，最後回到縣府各辦公大樓，向局處單位員工致意，並合影留念。
徐耀昌強調內心百感交集，8年縣長任期很快過去，他從頭份鎮長、立委到縣長的30年政壇生涯也將告一段落，任內除推動各項政策及建設，還遭逢負債600多億和3年多的疫情衝擊，感謝各單位同仁展現堅忍不拔精神，在崗位發揮專業與敬業精神，讓縣府突破困境、度過危機，目前已如倒吃甘蔗、漸入佳境。
他期許縣府團隊延續如此精神，支持將接任的新縣長鍾東錦，一本初衷認真做好本分工作，讓鄉親有感，徐耀昌並贈送各單位柑橘象徵「大吉大利」，祝大家耶誕、元旦及春節平安歡樂。
徐耀昌表示卸任後將先休息一陣子，含飴弄孫，目前並沒什麼特別規畫，媒體詢問他會不會如先前提到的加入關懷據點當樂齡族，他說縣內有200多個據點，要加入那一個還要再考量。
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