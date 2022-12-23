平鎮文化公園停車場歷經崩塌順利竣工 農曆年前試營運

桃園平鎮文化公園地下停車場以總經費4.95億興建地下3層、地上2層空間，共提供232席停車位，不過2020年4月施工期間因結構問題坍塌造成1死2傷，經台灣大學地震工程研究中心結構外審通過，同年11月復工重建，已順利竣工，目前使用執照申請中，預計農曆春節前可試營運。

文化公園地下停車場為桃市府交通局向交通部爭取前瞻計畫補助1.19億元興建，2019年4月開工，2020年4月停車場工程進度達6成，不過上方填土突然崩塌造成1死2傷意外，經桃園市建築師公會鑑定報告指出事故原因為，當時結構技師所計算的混凝土柱子耐受程度僅有法規規定的14.7％，導致負重不足。

經台灣大學地震工程研究中心結構外審通過並將建材改為鋼構後，使得復工，終於在本月順利竣工。桃市府交通局停車管理工程科長魏光譽表示，目前結構計算書內容為建築師委託專業技師簽證範圍，現行制度無需重新計算檢核，但市府為避免類似意外發生，未來所有市府主辦的立體停車場設計都需要送第三方公正單位重複檢核，確保結構安全。

桃園市長鄭文燦今前往視察表示，停車場幾經波折感謝團隊面臨壓力克服困難完成得到寶貴的經驗，停車場建築上採用綠建築減碳及大面通風採光井設計通風明亮，停管設備採用全新3.0技術智慧停車功能，上方的公園也融合公共藝術「出水芙蓉」及轉運站主題的共融遊戲場。

桃市府也規畫鄰近文化國小家長臨停接送時段及計程車午間休息時段，提供1小時免費停車優惠，及提供國道客運轉乘者停車月票優惠。