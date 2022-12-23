苗栗縣迎接元旦 升旗典禮安排摸彩抽大獎

苗栗縣政府迎接新的一年，元旦當天上午6點將在縣府第一辦公大樓前廣場舉辦元旦升旗典禮，邀縣內各機關、團體及縣民踴躍參加，共同迎接中華民國112年的第一道曙光。

縣府表示，元旦升旗典禮開場表演將邀請苗栗南庄「翔飛獅鼓陣」，以熱情的傳統鼓聲，為大家揭開新年序幕；此外，也邀請在多項比賽獲佳績的「竹南竹興社區舞蹈班」，藉由充滿迎新喜悅的熱鬧曲目及動感舞蹈驅走寒意，為苗栗帶來充沛動能。

活動當天清晨5點15分將開始定點發放摸彩券、小國旗及電子式蠟燭，每人一份、數量有限、發完為止。開年摸彩好康幸運大獎有iPhone 14、掃地機器人、iPad、42吋智慧連網液晶顯示器、洗衣機、氣炸鍋、空氣清淨機、吹風機、大同電鍋及大同電磁爐等獎項。