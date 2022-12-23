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苗栗縣迎接元旦 升旗典禮安排摸彩抽大獎

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府迎接新的一年，元旦當天上午6點將在縣府第一辦公大樓前廣場舉辦升旗典禮。聯合報系資料照
苗栗縣政府迎接新的一年，元旦當天上午6點將在縣府第一辦公大樓前廣場舉辦升旗典禮。聯合報系資料照

苗栗縣政府迎接新的一年，元旦當天上午6點將在縣府第一辦公大樓前廣場舉辦元旦升旗典禮，邀縣內各機關、團體及縣民踴躍參加，共同迎接中華民國112年的第一道曙光。

縣府表示，元旦升旗典禮開場表演將邀請苗栗南庄「翔飛獅鼓陣」，以熱情的傳統鼓聲，為大家揭開新年序幕；此外，也邀請在多項比賽獲佳績的「竹南竹興社區舞蹈班」，藉由充滿迎新喜悅的熱鬧曲目及動感舞蹈驅走寒意，為苗栗帶來充沛動能。

活動當天清晨5點15分將開始定點發放摸彩券、小國旗及電子式蠟燭，每人一份、數量有限、發完為止。開年摸彩好康幸運大獎有iPhone 14、掃地機器人、iPad、42吋智慧連網液晶顯示器、洗衣機、氣炸鍋、空氣清淨機、吹風機、大同電鍋及大同電磁爐等獎項。

縣府指出，為使新年元旦升旗典禮活動順利進行，今年12月31日周六下午6點起至明年1月1日上午9點止，鄰近縣府行政中心的縣府路、府前路及民族路等部分重要路段進行封路及交通管制作業。相關活動訊息可縣府社會處社會行政科，電話（037）559658。

苗栗縣政府迎接新年，元旦當天上午6點將在縣府前廣場辦升旗典禮，並安排摸彩活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府迎接新年，元旦當天上午6點將在縣府前廣場辦升旗典禮，並安排摸彩活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府迎接新年，元旦當天上午6點將在縣府前廣場辦升旗典禮。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府迎接新年，元旦當天上午6點將在縣府前廣場辦升旗典禮。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府迎接新年，元旦當天上午6點將在縣府前廣場辦升旗典禮，周邊道路將實施交通管制。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府迎接新年，元旦當天上午6點將在縣府前廣場辦升旗典禮，周邊道路將實施交通管制。圖／苗栗縣政府提供

元旦 彩券 國旗 苗栗縣

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