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苗栗縣迎接元旦 升旗典禮安排摸彩抽大獎
苗栗縣政府迎接新的一年，元旦當天上午6點將在縣府第一辦公大樓前廣場舉辦元旦升旗典禮，邀縣內各機關、團體及縣民踴躍參加，共同迎接中華民國112年的第一道曙光。
縣府表示，元旦升旗典禮開場表演將邀請苗栗南庄「翔飛獅鼓陣」，以熱情的傳統鼓聲，為大家揭開新年序幕；此外，也邀請在多項比賽獲佳績的「竹南竹興社區舞蹈班」，藉由充滿迎新喜悅的熱鬧曲目及動感舞蹈驅走寒意，為苗栗帶來充沛動能。
活動當天清晨5點15分將開始定點發放摸彩券、小國旗及電子式蠟燭，每人一份、數量有限、發完為止。開年摸彩好康幸運大獎有iPhone 14、掃地機器人、iPad、42吋智慧連網液晶顯示器、洗衣機、氣炸鍋、空氣清淨機、吹風機、大同電鍋及大同電磁爐等獎項。
縣府指出，為使新年元旦升旗典禮活動順利進行，今年12月31日周六下午6點起至明年1月1日上午9點止，鄰近縣府行政中心的縣府路、府前路及民族路等部分重要路段進行封路及交通管制作業。相關活動訊息可縣府社會處社會行政科，電話（037）559658。
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