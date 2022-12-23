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就職前探訪90歲趙姆姆修女 鄭朝方叮囑自己莫忘初心

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
高齡90歲的趙姆姆修女（右）帶著鄭朝方（左）進堂禱告，祝福他未來擔任竹北市長引領市政順利。圖／鄭朝方辦公室提供
高齡90歲的趙姆姆修女（右）帶著鄭朝方（左）進堂禱告，祝福他未來擔任竹北市長引領市政順利。圖／鄭朝方辦公室提供

25日即將上任就職的民進黨準竹北市長鄭朝方，22日平安夜前夕，特別拜訪在天主教耶穌肋傷女修會休養的方濟幼兒園創辦人趙姆姆修女。鄭朝方說，趙姆姆是尖石的母親，一輩子為台灣偏鄉奉獻，她灌注在地方服務無私的精神，也如他從事政治工作的初心，特地選在耶誕節、就職前夕探訪，提醒自己對公眾事務盡心力、莫忘初心。

鄭朝方表示，10多年前因協助處理偏鄉公益事務進而認識趙姆姆修女，趙姆姆常徒步到那羅、田埔、秀巒、泰崗、新光、鎮西堡、玉峰、司馬庫斯等部落服務，他被這位爬上標高2000公尺高山奉獻一生的修女所感動。

因此在他投身公共事務，歷經多次選舉，無論每次選舉結果為何，都時常想起姆姆、心中也掛念著要拜訪她，透過與姆姆談話總是能感受到她給予的溫暖和力量。

鄭朝方說，趙姆姆出生於1932年的義大利沙丁尼亞島，本姓佛容嘉（Frongia），名玖瑟繽娜（Giuseppina），聖名愛倫娜‧碧雅（Elena Baoa），父母是虔誠天主教徒。她16歲感受聖召後進入修會，29歲來台服務迄今，2017年獲得我國國民身分證，成為正港台灣人。

趙姆姆自1964年定居新竹縣至今，早期多在尖石與那羅兩地傳福音，除了成立婦女裁縫班教導婦女縫紉，也以簡單的醫療照顧地方，提升居民的生活品質。為了改善原鄉部落環境，她更兩度回義大利募款，並在錦屏村那羅部落創辦天主教方濟幼兒園，照顧偏鄉兒童。

高齡90歲的趙姆姆看到鄭朝方來訪，心中感動之餘，不時緊握鄭朝方的手，並領他進堂禱告，除了祝福他未來引領竹北市政順利，也叮嚀他幼兒園的孩子們仍惦記著，希望他任竹北市長後依舊能常上山探望。鄭朝方答應姆姆，上任後除會兌現政見，全力照顧竹北的孩子外，明年兒童節也會找時間上山探望偏鄉的孩子，引流民間資源持續為偏鄉孩童盡一份心力。

高齡90歲的趙姆姆修女（左）看到鄭朝方（右）來訪，心中感動之餘，不時緊握鄭朝方的手。圖／鄭朝方辦公室提供
高齡90歲的趙姆姆修女（左）看到鄭朝方（右）來訪，心中感動之餘，不時緊握鄭朝方的手。圖／鄭朝方辦公室提供
新竹縣準竹北市長鄭朝方（右）上任就職前拜訪90歲修女趙姆姆（左），提醒自己對公眾事務盡心力、莫忘初心。圖／鄭朝方辦公室提供
新竹縣準竹北市長鄭朝方（右）上任就職前拜訪90歲修女趙姆姆（左），提醒自己對公眾事務盡心力、莫忘初心。圖／鄭朝方辦公室提供
新竹縣準竹北市長鄭朝方（右）拜訪90歲修女趙姆姆（左），兩人拿手機自拍留念。圖／鄭朝方辦公室提供
新竹縣準竹北市長鄭朝方（右）拜訪90歲修女趙姆姆（左），兩人拿手機自拍留念。圖／鄭朝方辦公室提供
鄭朝方（右）就職前夕探訪90歲修女趙姆姆（左），獲得姆姆的溫暖虔心祝福。圖／鄭朝方辦公室提供
鄭朝方（右）就職前夕探訪90歲修女趙姆姆（左），獲得姆姆的溫暖虔心祝福。圖／鄭朝方辦公室提供
新竹縣準竹北市長鄭朝方（右）上任就職前拜訪90歲修女趙姆姆（左），提醒自己對公眾事務盡心力、莫忘初心。圖／鄭朝方辦公室提供
新竹縣準竹北市長鄭朝方（右）上任就職前拜訪90歲修女趙姆姆（左），提醒自己對公眾事務盡心力、莫忘初心。圖／鄭朝方辦公室提供
鄭朝方（右）探訪高齡90歲的趙姆姆修女（中），姆姆內心感動，與鄭朝方握手擁抱。圖／鄭朝方辦公室提供
鄭朝方（右）探訪高齡90歲的趙姆姆修女（中），姆姆內心感動，與鄭朝方握手擁抱。圖／鄭朝方辦公室提供

鄭朝方 偏鄉 義大利

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