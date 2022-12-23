就職前探訪90歲趙姆姆修女 鄭朝方叮囑自己莫忘初心

25日即將上任就職的民進黨準竹北市長鄭朝方，22日平安夜前夕，特別拜訪在天主教耶穌肋傷女修會休養的方濟幼兒園創辦人趙姆姆修女。鄭朝方說，趙姆姆是尖石的母親，一輩子為台灣偏鄉奉獻，她灌注在地方服務無私的精神，也如他從事政治工作的初心，特地選在耶誕節、就職前夕探訪，提醒自己對公眾事務盡心力、莫忘初心。

鄭朝方表示，10多年前因協助處理偏鄉公益事務進而認識趙姆姆修女，趙姆姆常徒步到那羅、田埔、秀巒、泰崗、新光、鎮西堡、玉峰、司馬庫斯等部落服務，他被這位爬上標高2000公尺高山奉獻一生的修女所感動。

因此在他投身公共事務，歷經多次選舉，無論每次選舉結果為何，都時常想起姆姆、心中也掛念著要拜訪她，透過與姆姆談話總是能感受到她給予的溫暖和力量。

鄭朝方說，趙姆姆出生於1932年的義大利沙丁尼亞島，本姓佛容嘉（Frongia），名玖瑟繽娜（Giuseppina），聖名愛倫娜‧碧雅（Elena Baoa），父母是虔誠天主教徒。她16歲感受聖召後進入修會，29歲來台服務迄今，2017年獲得我國國民身分證，成為正港台灣人。

趙姆姆自1964年定居新竹縣至今，早期多在尖石與那羅兩地傳福音，除了成立婦女裁縫班教導婦女縫紉，也以簡單的醫療照顧地方，提升居民的生活品質。為了改善原鄉部落環境，她更兩度回義大利募款，並在錦屏村那羅部落創辦天主教方濟幼兒園，照顧偏鄉兒童。