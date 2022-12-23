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竹市衛生局評核餐飲店 69家獲優良供安心嚐美食

中央社／ 新竹市23日電

新竹衛生局今天表示，今年舉辦的「食品衛生管理分級評核」結果出爐，計有69家食品業者分別獲得「優」、「良」級評核獎，提供民眾更安心的用餐選擇。

新竹市衛生局發新聞稿表示，為提升食品業者衛生自主管理能力，有效為食品安全把關並維護消費者食品安全，今年舉辦「食品衛生管理分級評核」，委託食品專家及衛生局稽查員共組專業小組，針對大專院校內及其周邊小吃店、特色餐廳、早餐店、百貨美食街及醫院內餐廳等各類餐飲嚴格把關。

竹市衛生局指出，此專案特點是採報名輔導、實地評核的方式進行，輔導內容包括「烹調作業場所衛生管理」、「員工個人衛生管理」、「廁所衛生管理」及「用餐場所品質管理」等項目，藉由先輔導後評核，強化餐飲業者食品衛生安全觀念，並有效掌握業者落實執行情形。

竹市衛生局長吳欣席於稿中表示，今年報名店家共有71家，有65家獲得優級、4家獲得良級，共69家通過優良分級評核，獲授證食品商家有效時間為2年，期間仍會嚴加監督。

吳欣席指出，有2家業者因餐飲製作環境缺失而未通過，衛生局鼓勵未通過分級評核之店家再接再厲，持續遵守食品良好衛生規範準則、落實自我管理，以提升餐飲衛生安全。

竹市衛生局表示，通過評核之名單將公布於新竹市衛生局網站，並發予「餐飲衛生分級評核標章（優）（良）」標章，業者可將標章張貼於店面明顯處，讓民眾用餐時能有更多安心選擇，衛生局也鼓勵更多餐飲業者參加112年度食品衛生管理分級評核，共同打造安心的飲食環境。

衛生局 新竹 餐廳

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