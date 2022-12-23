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半導體重點科技產業基地今成立 竹市準市長高虹安見證

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今天攜手國立陽明交通大學揭牌成立「半導體與重點科技產業人才發展基地」。記者張裕珍／攝影
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今天攜手國立陽明交通大學揭牌成立「半導體與重點科技產業人才發展基地」。記者張裕珍／攝影

台灣半導體產業受矚目，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今年攜手國立陽明交通大學，試辦培訓半導體產業人才「班班爆滿」，今天擴大並揭牌成立「半導體與重點科技產業人才發展基地」，將開辦14班500人次。新竹市準市長高虹安到場參與，鼓勵更多跨域人才投入科技產業，也允諾要將新竹市打造成一座從業人員的安居城市。

半導體與重點科技產業人才發展基地今天在陽明交大光復院區科學三館揭牌，勞動部常務次長陳明仁、陽明交通大學校長林奇宏與高虹安等人在揭牌儀式前致詞勉勵。

陳明仁說，台灣半導體位居全球供應鏈的要角，人才永續是維持半導體競爭力關鍵，桃竹苗分署今年5月起與陽明交大試辦半導體產業各項課程，共10個班次訓練302名待業民眾及60名在職勞工，不少學員背景來自護理、經濟、外文、商管等跨領域，訓後就業率高達7成，回響良好，因此決定明年擴大培訓。

林奇宏特別致謝副校長陳永富的推動，陳永富說，企業需求遠高於人才培訓量能，更代表跨域學習的重要性，從試辦成果來看，有4成有跨域背景，也有4成為女性，很感謝勞動部的支持，擴大為半導體與重點科技產業人才發展基地，培育更多跨域人才。

林奇宏也說，陽明交通大學除了培養業界頂尖的工程師，更應該善盡其社會責任與價值，培育優秀產業人才。今天揭牌的基地希望能迎合短期培訓人才需求，「把門開的更寬、將時程縮得更短」，透過3到6個月的培訓扶植，有助未來建構半導體生態系。

高虹安今天出席立委身分的最後一場公開活動，她分享擔任立委2年多參與許多法案與半導體產業有關，她認為除了在金字塔頂端的人才，也需要加入中流砥柱的人才培訓，才足以支撐整個產業，也提到自己是從「資工跨機械」，得知過去試辦課程不少學員有音樂、文學甚至是護理背景，令人驚艷。

高虹安認為，人才培訓是產業茁壯的基礎，期待半導體產業越來越好，「護國神山可以越來越多座」。她也允諾上任後強化新竹市的城市居住品質，包含交通、環保等面向，「讓大新竹生活圈更宜居」，打造一座從業人員安居的城市。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署指出，「半導體與重點科技產業人才發展基地」明年起率先開辦10個班次400個參訓名額，課程除半導體外，在重點科技產業也會開辦光電實務、電子電路系統設計應用等相關訓練課程，結訓後優先媒合學員至力積電、聯電、環球晶圓、世界先進、景碩科技、群創光電、佳能半導體設備等知名科技大廠。

桃竹苗分署指出，期許透過產官學三方的創新合作模式，加速人才引流至半導體與重點科技產業，培訓計畫將持續至2024年，總計開辦28班次訓練1000名學員，歡迎15歲以上待業民眾、應屆畢業生及非相關領域想跨入半導體產業者報名，錄取後補助80%至100%訓練費用。

「半導體與重點科技產業人才發展基地」詳情可上官網https://base.stem.lasercenter.nycu.edu.tw/查詢或電洽03-48555368分機1334訓練推廣科。

新竹市準市長高虹安今天到陽明交大參與半導體與重點科技產業人才發展基地。記者張裕珍／攝影
新竹市準市長高虹安今天到陽明交大參與半導體與重點科技產業人才發展基地。記者張裕珍／攝影
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今天攜手國立陽明交通大學揭牌成立「半導體與重點科技產業人才發展基地」。記者張裕珍／攝影
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今天攜手國立陽明交通大學揭牌成立「半導體與重點科技產業人才發展基地」。記者張裕珍／攝影
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今天攜手國立陽明交通大學揭牌成立「半導體與重點科技產業人才發展基地」。記者張裕珍／攝影
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今天攜手國立陽明交通大學揭牌成立「半導體與重點科技產業人才發展基地」。記者張裕珍／攝影
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今天攜手國立陽明交通大學揭牌成立「半導體與重點科技產業人才發展基地」。記者張裕珍／攝影
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今天攜手國立陽明交通大學揭牌成立「半導體與重點科技產業人才發展基地」。記者張裕珍／攝影

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