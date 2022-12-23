最終上班日未現身 竹北市長何淦銘曝卸任先休息、再思考下一步

擔任2屆新竹縣竹北市長的何淦銘，功成身退卸任在即，最後一天上班日並未現身市公所，除了另有要務在身，也因市長辦公室正進行清潔作業，準備交接給下一任市長鄭朝方。何淦銘說，市政交接已進行中，為了避免離別歡送場面，他今天將不會到市公所，對於8年市政表現，他自評「該做的都有做」，卸任後是否繼續參選從政？他回應「先休息，再思考下一步。」

25日準竹北市長鄭朝方即將就職上任，市公所今天進行市長及主秘辦公室清潔作業，準備迎接新任首長。現任市長何淦銘及主秘郭漢章，最後一天上班日因辦公室清潔作業，兩人都未到市公所。

何淦銘說，市政交接工作已委請財政課長協助進行；卸任後，他規畫先帶全家人一起到日本度假放鬆身心，也順道拜訪親友。至於下一階段人生規畫，是否繼續從政或參選，他說：「先休息一、兩個月，再思考下一步怎麼走。」

何淦銘回顧8年市政表現，包括新建竹北市立竹仁立體停車場，解決天后宮及市場周邊停車問題；新建水月橋、水月公園，連結鳳山溪南北岸觀光資源，打造全新遊憩地區；其他還包含新建文田橋，以及中崙、斗崙、福德、大義、白地等里民活動中心。