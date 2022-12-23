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竹市設33處寵物登記站 籲飼主完成寵物登記違者開罰

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府迄今設置33處寵物登記站，提醒飼主替家中毛孩辦理寵物登記。圖／市府提供
新竹市政府迄今設置33處寵物登記站，提醒飼主替家中毛孩辦理寵物登記。圖／市府提供

毛小孩走失怎麼辦？新竹市政府今天指出，為避免毛寶貝可能走失的風險以及動物的妥善管理，植入晶片辦理寵物登記是最方便且能確實找回愛犬的重要措施，市府迄今設置33處寵物登記站，提醒飼主替家中毛孩辦理寵物登記，違者依動保法最高可開罰1.5萬元，並得按次處罰。

代理市長陳章賢說，新竹市致力打造友善動物城市，現有33處寵物登記站，多數為專業的動物醫院所附設，請飼主務必幫毛孩們進行晶片植入寵物登記，並依《動物傳染病防治條例》，每年應定期為寵物施打狂犬病疫苗，以遠離人畜共通的狂犬病發生。

市府產發處長許智堡說明，有部分民眾認為家中毛孩很少出門，所以不想施打晶片辦理登記，但實際上網路常見寵物走失的協尋廣告，許多案例都是意外逃脫，若毛孩有晶片植入及寵物登記的話，拾獲者很快可以透過寵物登記站掃瞄晶片連絡上飼主，將大大提升毛孩走失尋回的機會。

產發處指出，新竹市現有33處的寵物登記站（https://reurl.cc/qO9ANp），多數為專業的動物醫院所附設，飼主為毛孩植入晶片，就像幫牠們隨身攜帶身分證明，透過寵物登記站專業掃描器讀得的晶片號碼，可連結寵物登記資料包含毛孩姓名、品種、性別、出生日期、絕育情形、狂犬病疫苗接種日期及飼主姓名、電話、電子信箱等。

動保所指出，獸醫師幫毛注射孩晶片位置一般會選擇皮下較為鬆弛的頸背部，晶片僅約原子筆頭大小，注射後對動物沒有任何副作用，請飼主們可以放心，不過晶片植入後可能在皮下會略有移動，因此掃瞄晶片時除了頸背部通常會全身通通掃描一次，以避免遺漏。

依動物保護法及農委會公告，在家中的毛孩出生、取得、轉讓、遺失及死亡時，應至寵物登記站辦理登記或變更，若未替家中毛孩植入晶片辦理寵物登記，依動保法可處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，並得按次處罰。

竹市府產發處說明，毛小孩也是家人，飼養寵物是一輩子的事情，飼養前須謹慎考慮是否已做好準備，飼養時務必幫寵物進行登記，每次轉讓甚至寵物離開都要辦理變更，為毛孩從出生到死亡做好完整紀錄，市府也將配合農委會落實各項寵物登記管理工作。

新竹市政府迄今設置33處寵物登記站，提醒飼主替家中毛孩辦理寵物登記。圖／市府提供
新竹市政府迄今設置33處寵物登記站，提醒飼主替家中毛孩辦理寵物登記。圖／市府提供

寵物 動保法

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