談第3波小內閣 高虹安：先以留用或代理為主

新竹市長當選人高虹安今天表示，第3波新竹市政府小內閣名單仍有人選在持續徵詢及面談，不會在第一時間就將所有局處長都補齊，部分會先以留用、副局處長代理為主。

高虹安上午到國立陽明交通大學出席「半導體與重點科技產業人才發展基地」揭牌活動時接受媒體聯訪，被問到新竹市副議長退出國民黨一事，會否讓未來市政推動不太順利。

高虹安表示，副議長余邦彥退出國民黨與市政沒有絕對關聯，過去她在做地方服務期間，有向余邦彥請益很多地方事務，她認為余邦彥是很優秀的市議員、副議長，所以相信不論余邦彥是何黨籍，都會為新竹市民服務。

媒體詢問是否會邀請余邦彥加入民眾黨。高虹安說，會先致上關心，沒有討論到後續相關問題。

至於將於25日登場的新竹市正副議長選舉一事，高虹安說，目前還未接收到選舉動態資訊，民眾黨接下來將有2席議員，將會討論並尊重2名議員當選人的決定。

媒體詢問第3波小內閣名單，高虹安回應，仍有人選在持續徵詢及面談，不會在第一時間就將所有局處長都補齊，部分會先以留用或副局處長代理為主。