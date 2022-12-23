新竹縣元旦升旗、健走迎新年 送限量可愛兔兔帽、造型包

新竹縣迎接跨年、元旦連假，31日晚間將舉辦跨年公益慈善晚會，元旦一早7點30分則在縣府前廣場舉行升旗典禮，2023年同樣規畫元旦健走活動，限額共2500名，今天中12點起開放線上報名，參賽民眾集章完賽，還能兌換活動限定兔年造型紀念帽。

到新竹縣參加元旦升旗有機會獲得限量紀念腰包，縣府社會處長李國祿說，縣府推出2023元旦紀念版腰包，結合新竹縣、兔年等新年元素為設計，限量1500份。元旦當天上午 6點30分將在會場發放號碼牌，7點開放民眾依號碼牌領取，每人限領1次，發完為止。

至於元旦健走則提供民眾免費報名，縣府教育局長楊郡慈說，活動預計元旦上午8點45分從縣府前廣場（縣政六路）出發，沿途行經福興路後右轉自強一路，再接興隆路一段，到縣政九路右轉至光明六路東一段，最後回到縣政六路路口，全程共計約3.5公里。

參加民眾可在活動前至報到處領取闖關卡，並在健走中繼補給站蓋章，完賽後到縣政六路集合點，就能領取可愛兔耳造型兔年紀念帽。元旦健走報名限額2500名，今天中午12點起開放民眾上網報名。 https://reurl.cc/7jWzj5