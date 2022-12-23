快訊

蔡小虎因吃到「它」送醫急救…腸沾黏症狀、飲食禁忌一次看，嚴重恐腹膜炎需開刀

梨泰院第49天：南韓政府漠視、遺族被「二次傷害」

排黑拿香跟拜還瞎挺高虹安、鍾東錦 藍營內部批沖昏頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹縣元旦升旗、健走迎新年 送限量可愛兔兔帽、造型包

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣元旦健走活動今天中12點起開放線上報名，限額2500名，參加民眾有機會獲得兔年紀念帽。圖／新竹縣府提供
新竹縣元旦健走活動今天中12點起開放線上報名，限額2500名，參加民眾有機會獲得兔年紀念帽。圖／新竹縣府提供

新竹縣迎接跨年、元旦連假，31日晚間將舉辦跨年公益慈善晚會，元旦一早7點30分則在縣府前廣場舉行升旗典禮，2023年同樣規畫元旦健走活動，限額共2500名，今天中12點起開放線上報名，參賽民眾集章完賽，還能兌換活動限定兔年造型紀念帽。

到新竹縣參加元旦升旗有機會獲得限量紀念腰包，縣府社會處長李國祿說，縣府推出2023元旦紀念版腰包，結合新竹縣、兔年等新年元素為設計，限量1500份。元旦當天上午 6點30分將在會場發放號碼牌，7點開放民眾依號碼牌領取，每人限領1次，發完為止。

至於元旦健走則提供民眾免費報名，縣府教育局長楊郡慈說，活動預計元旦上午8點45分從縣府前廣場（縣政六路）出發，沿途行經福興路後右轉自強一路，再接興隆路一段，到縣政九路右轉至光明六路東一段，最後回到縣政六路路口，全程共計約3.5公里。

參加民眾可在活動前至報到處領取闖關卡，並在健走中繼補給站蓋章，完賽後到縣政六路集合點，就能領取可愛兔耳造型兔年紀念帽。元旦健走報名限額2500名，今天中午12點起開放民眾上網報名。 https://reurl.cc/7jWzj5

新竹縣長楊文科邀請鄉親元旦早起到縣府廣場升旗，典禮後再參加「2023迎向『新』曙光竹縣元旦健走」，號召民眾從最簡單的健走培養運動好習慣，動動身體、釋放壓力，用健康活力迎接新的一年，也藉此推展新竹縣健康城市風氣。

參加新竹縣元旦健走有機會獲得兔年紀念帽，今天中12點起開放線上報名。圖／新竹縣府提供
參加新竹縣元旦健走有機會獲得兔年紀念帽，今天中12點起開放線上報名。圖／新竹縣府提供
新竹縣2023元旦健走活動將從縣府前廣場（縣政六路）出發，全程共計約3.5公里。圖／新竹縣府提供
新竹縣2023元旦健走活動將從縣府前廣場（縣政六路）出發，全程共計約3.5公里。圖／新竹縣府提供
參加新竹縣元旦健走，並完成闖關卡集章，就能領取可愛兔耳造型兔年紀念帽。圖／新竹縣府提供
參加新竹縣元旦健走，並完成闖關卡集章，就能領取可愛兔耳造型兔年紀念帽。圖／新竹縣府提供

元旦連假 健走

延伸閱讀

推廣基隆河好風光 瑞芳保安宮辦步道健走

高雄史無前例跨年跨2次 外地人見「廣告打很大」：這什麼操作？

高虹安上任前夕再會楊文科 新竹縣市跨域合作起手式

蘇澳元旦盛事升旗健走祈福 限量千份紀念品免費拿

相關新聞

超扯幼兒園！5歲童走失無人知 家長接不到人才報警

桃園市八德區某私立幼兒園19日有孩童走失，園方人員竟無人知悉，直到孩童父親前來接送才發現，此時孩童已在外流連近1小時，走...

捨台大醫高薪轉職桃園副市長 王明鉅吐心路歷程：我行嗎？

桃園市準副市長王明鉅今天上午接受中廣「千秋萬事」專訪，表示在台大醫院副院長任職時認識張善政，競選剛開始就被「預約」當選後...

余邦彥宣布退出國民黨 高虹安：無論黨籍為何持續請益

國民黨新竹市副議長余邦彥昨天宣布退出國民黨，余選前才公開力挺民眾黨市長候選人高虹安，高今天到陽明交通大出席活動會後受訪表...

新竹縣元旦升旗、健走迎新年 送限量可愛兔兔帽、造型包

新竹縣迎接跨年、元旦連假，31日晚間將舉辦跨年公益慈善晚會，元旦一早7點30分則在縣府前廣場舉行升旗典禮，2023年同樣...

桃園準副市長怕議員罵？ 王明鉅：被監督天經地義 會加強溝通

桃園市準市長張善政力邀台大醫院副院長王明鉅出任副市長，後天（25日）上任。王明鉅今天上午接受中廣新聞「千秋萬事」專訪，表...

楊梅區公所新大樓 明年1月竣工將取得使照

桃園楊梅區公所使用逾60年，因老舊及耐震係數不足等疑慮，2019年5月原地重建。市府和中央斥資7億8416萬元，打造地下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。