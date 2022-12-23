捨台大醫高薪轉職桃園副市長 王明鉅吐心路歷程：我行嗎？

桃園市準副市長王明鉅今天上午接受中廣「千秋萬事」專訪，表示在台大醫院副院長任職時認識張善政，競選剛開始就被「預約」當選後加入團隊。

王明鉅說，張善政曾以政院政務委員身分參觀台大心血管中心智慧病房，他是台大副院長兩人彼此留下深刻印象，慢慢有交情。後來他到台大竹東醫院任院長，推動推萬人肺癌篩檢工作，邀請張善政來站台，當時張善政已經從政務委員、科技部長升任行政院副院長，他跟張善政說「我不用你的錢，因為已經募到錢，但我需要你的名，需要你來幫忙站台」，張善政一口就答應。

王明鉅表示，他在張善政競選期間聽過他接受專訪，談到確實思考過是否要放棄千萬年薪，張善政說想到如果不去，放棄這個機會，4年後會怎麼面對自己？這些話打動他，現在61歲了，台大、竹東醫院磨練過，如果有和張善政一樣的機會從政，也有支持他的長官，理念相同一起做一些事情，讓桃園人更健康，他覺得是非常偉大的事情。「上醫醫國」大概就是這個意思吧，雖然還要說服家人，也要想到面對議會自己是否0K，但是有這個機會，覺得應該把握，張善政市長既然敢用他，他就敢拚奮力一搏，把事情做好。

是否一口答應張善政出任副市長？王明鉅說，張善政很早就問他，競選一開始就問過他，他當時半信半疑，問自己管醫院還可以，要當副市長「我行嗎？」張善政講了些勉勵他的話，並說知道他還有醫院的職務在身，競選期間不用他幫忙，但是「真的選上了一定要來幫我」，所以他在張善政勝選當晚，自己搭台鐵，到中壢下車走20分鐘到競選總部，告訴張善政答案，就是這樣。

王明鉅指出，張善政的市長政策之一，就是跟他一樣，讓桃園人更健康，健康醫療是他老本行要放在前面，桃園醫療資源沒這麼匱乏，但是相對不均，南桃園醫療資源尤其婦幼比較缺乏，張善政要成立婦幼局，桃園是非常新興、蓬勃有朝氣的都會，有醫師同事告訴他到台北市公園看到的大部分是長者，桃園的公園多是爸媽帶小孩出來，這說明桃園是新興都會，很多年輕爸媽帶小孩移居到桃園，交通距離職場不遠，不過年輕爸媽最關心的還是孩子們包括醫療。

王明鉅說，成立婦幼局能更做好女性保護，每個小孩都是寶，順利誕生、長大是很重要的事情，讓年輕爸媽盡量減少後顧之憂，健康醫療網、社福保護是很重要的。醫界也知道「周產期」死亡率其實不低，以台灣醫療水平而言，這個數字應該要比很多國家好看才對，可是現在不是這樣，有很多原因，專業意見要納入要討論，找出解決方向。桃園這樣新興都會，政府有義務和責任要把事情處理好，未來桃園新生兒周產期死亡率全國最低就是目標。

另外是交通，張善政提出1280公共運輸票證優惠政策，台鐵、捷運、公車，各式交通工具1280月票坐到底。王明鉅說，這個想法很好，透過補貼讓大家盡量使用大眾運輸，但是很多時候不光是錢能解決問題，政府要另外提出誘因，像多搭大眾運輸工具可以累積點數，點數可以享受其他優惠，運用科技力量讓誘因出現，改變民眾行為，這在健康上也很重要，例如鼓勵長者每周到診所，到運動中心運動，就給點數、積分，也辦長春派對，讓長輩參加特別為他們做的活動，說不定大家就願意多上運動中心。

他說，張善政也希望大家做這件事情更多思考，利用科技力量，新的科技創新做法，讓民眾更願意參與，多多設計有吸引力的活動，讓活動更有趣，大家更願意配合。

王明鉅也透露自己的健康秘訣，少吃多運動，他說，對桃園的路還不熟，一開始會通車，但一定會找地方住，住在桃園跟土地一起呼吸才能發現問題。希望自己還有力氣、體力、熱情可以發揮所長，讓前面提到的好事可以發生。