超扯幼兒園！5歲童走失無人知 家長接不到人才報警

桃園市八德區某私立幼兒園19日有孩童走失，園方人員竟無人知悉，直到孩童父親前來接送才發現，此時孩童已在外流連近1小時，走到2公里外的陌生環境，幸好心路人察覺異狀報警，最後才在警方協助下順利返家；據悉，桃園市教育局已介入了解事情始末，今認定園方卻有疏忽，將依法裁處。

據悉，走失的蘇姓男童（5歲）平時寡言，不善與人溝通，但能理解大人們說的話與指示，具基本行為能力。本月19日傍晚6時許，他放學在園內等家人接送，因為聽到廣播點名，以為是家人來接，拎著書包走出校門，結果不見人影也未走回學校，而老師也未注意到他，因此在外流連晃蕩。

晚間7時，蘇童的父親到學校接人，園方才發現小孩不見，急忙報警協尋；同一時間，蘇童因為想自己走回家，憑著記憶往中壢方向步行，但最後在距離幼兒園約2公里的八德區成功路315巷徘徊不定，幸好有熱心路人發現報警。

熱心民眾指出，蘇童在成功路徘徊已有一小段時間，其書包上雖有姓名，但沒有家長連絡方式，而蘇童也無法清楚表達父母姓名和住址，所以只好報警；警方透過內部系統比對蘇童就是剛從幼兒園走失的男童，旋即聯絡家屬，而蘇童父親見到兒子平安，不安情緒才逐漸緩和。

事關兒童安全，教育局介入了解，詢問後得知園方接送有手機APP軟體控管，但蘇童家長在前往學校途中就先打卡，園方才會廣播，適時又有另一組家長來接其他學生，人員一時疏忽，才未發現蘇童走出校門。