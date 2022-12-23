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桃園準副市長怕議員罵？ 王明鉅：被監督天經地義 會加強溝通

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
王明鉅接受王淺秋專訪，暢談接桃園市副市長的心境和自我期許。圖／中廣「千秋萬事」畫面
王明鉅接受王淺秋專訪，暢談接桃園市副市長的心境和自我期許。圖／中廣「千秋萬事」畫面

桃園市準市長張善政力邀台大醫院副院長王明鉅出任副市長，後天（25日）上任。王明鉅今天上午接受中廣新聞「千秋萬事」專訪，表示答應接副市長其實誠惶誠恐，但是他可以把事情和管理做好，對自己能力還蠻有信心，但是畢竟過去在台大管理的範疇，跟未來在市政府面對的完全不一樣，他會加強溝通，這樣政策才能推得動，也讓市民真正受益。

王明鉅表示，市政建設不但比在醫院工作的廣度多很多，要溝通層面也完全不一樣，在醫院大家都專業，講話大家一聽就懂，在政府做事影響的人非常多，不管政策好壞社會上很多人都會被影響到，因此政策推出前充分溝通是必要的。

他不諱言面對議會也害怕，也怕被議員罵，但是官員被議員監督天經地義，要做好事情就要溝通，做的是好事而且應該這樣做、有道理，就好好跟議員講，不要不講，甚至認為沒他專業，這不是好事。再好的做法、再專業，也都要讓利害關係人都理解，政策才能推得動，否則只覺得政策很好，沒有想到配套、副作用，再好也沒辦法推動。

王明鉅強調，政策要變得圓滿受益人最多，決策前要充分收集資訊，優缺點都找出來，要對所有被影響到的人充分、誠懇地溝通，好處是萬一發現決策前沒發現的事情，能在溝通過程中發現，小修改大修改都可以，使負面影響最少，因為目的是希望為民眾做事，把事情做好，讓大家真正受益，而不是想做什麼就做什麼。

王明鉅說明，張善政和市政團隊當然有理想，但不見得很周全，所以要聽民眾、議員、意見領袖的意見與溝通，這樣才是真正能把事情推動的重點，否則政策推出來引起很多爭議，大家有不同意見，有時候不一定是真正的爭議，也許只是溝通誤差、媒體報導不完全，這都跟溝通有關係。

王明鉅坦言的確沒有到議會備質詢過，但平常工作上也是要接受長官、同僚監督很多，就是平常心，目的是要把事情做好，無私，秉持善念，沒有什麼不能講、不能溝通，講不清楚就再修正再改進，讓大家都理解為什麼要做這件事，並且讓做這件事情的好處再多一點壞處再少一點，這樣就成功了。

王明鉅 議員

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